1 czerwca uprawnieni do głosowania Polacy udali się na wybory, by zdecydować, kto zastąpi Andrzeja Dudę. Jak wynika z exit poll przygotowanego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, w drugiej turze prowadzi Rafał Trzaskowski, który uzyskał 50,3 proc. poparcia. Karol Nawrocki natomiast na ten moment zdobył 49,7 proc. poparcia. Kandydaci wraz z małżonkami pojawili się w sztabach wyborczych. Nie zabrakło płomiennych przemówień. Stylizacjom Nawrockich i Trzaskowskich przyjrzała się ekspertka. Co powiedziała nam Ewa Rubasińska-Ianiro?

Karol Nawrocki wybrał amerykański styl. Rafał Trzaskowski poszedł w europejski

W mediach pojawiły się przekazy z obu sztabów wyborczych. Jak wynika z exit polla, to Rafał Trzaskowski ma szanse na to, by zostać następcą Andrzeja Dudy, choć należy poczekać na badanie late poll i oficjalne wyniki wyborów przedstawione przez PKW.

Ekspertka od wizerunku Ewa Rubasińska-Ianiro na prośbę Plotka przyjrzała się stylizacjom zarówno prezydenta Warszawy, jak i prezesa IPN. - Karol Nawrocki razem z całą rodziną nawiązał do stylistyki, jaką można nazwać typowo amerykańską - zauważyła stylistka, podkreślając, że kandydat PiS nawiązywał wizerunkiem do Donalda Trumpa. - Ten przekaz bycia zwycięzcą towarzyszył mu przez całą kampanię z lepszym lub gorszym skutkiem wizualnym, bo zazwyczaj diabeł tkwi w szczegółach, jeżeli chodzi o styl - dodaje Rubasińska-Ianiro. - Niedopracowana koszula, która powinna być idealnie wyprasowana, a pozostawiła po sobie niezamierzony ślad lekkiego niechlujstwa - dostrzegła ekspertka.

Według Rubasińskiego-Ianiro styl Trzaskowskich nawiązywał do europejskich wzorców elegancji i elit rządzących. - Zrezygnował z klasycznego biznesowego wizerunku na rzecz looku "bliżej ludzi". Krawat, choć wyrazisty, miał raczej charakter uroczysty, niemal świąteczny, co zdecydowanie ociepliło jego obraz i zbliżyło go do wyborców - podkreśla stylistka. - To nie przypadek - to świadome budowanie wizerunku nowoczesnego lidera: kompetentnego, ale dostępnego - dodaje.

Marta Nawrocka w przemyślanej stylizacji. Małgorzata Trzaskowska zachwyciła klasą

Co specjalistka sądzi o stylizacji Marty Nawrockiej? - Doskonale zagrała swoim lookiem. Postawiła na garnitur w męskim kroju, co już samo w sobie sygnalizuje siłę i gotowość do gry na najwyższym poziomie. Ale, co ważne, nie zapomniała o kobiecości. Podkreślona talia i fantazyjny, asymetryczny kołnierz dodały stylizacji lekkości i modowego wyczucia. To styl przemyślany, zbalansowany - z jednej strony twardy przekaz, z drugiej subtelne zaznaczenie indywidualności - powiedziała nam stylistka.

Co Rubasińska-Ianiro sądzi o Małgorzacie Trzaskowskiej? Również nie kryła zachwytu. - Zachwyca klasą i umiarem. Jej siła tkwi w osobowości, nie w przerysowaniu stylizacji. Wybór klasycznej garsonki - eleganckiej, ale nie przesadnie formalnej - był wyważoną i trafioną decyzją na ten moment - powiedziała nam ekspertka. - Jasnoniebieski odcień zestawu nie był oznaką słabości, wręcz przeciwnie. W subtelności często kryje się największa siła przekazu. Stylizacja, która nie dominuje, a współgra z sytuacją, mówi więcej niż najbardziej spektakularny kostium - podsumowała.

