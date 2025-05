Podczas emisji piątkowego wydania "Dzień dobry TVN", prowadzący odcinek Damian Michałowski zaskoczył telewidzów, gdy zaprezentował na żywo kąpiel twarzy w wodzie z lodem. Prezenter porozmawiał ponadto z zaproszonymi gośćmi o zaletach stosowania zimnej wody w codziennych praktykach i o tym, jak może ona oddziaływać na ludzki organizm. Plotek postanowił zapytać ekspertkę, czy faktycznie praktykowanie takiej "kąpieli", może wpłynąć na nas pozytywnie i czy wiążą się z tym pewne zagrożenia. Lek. Anna Płatkowska wyjaśniła, czym dokładnie jest "cold water immersion".

Kąpiel twarzy w wodzie z lodem. Lekarka wyjawia zalety tej praktyki

- Cold water immersion to metoda polegająca na zanurzeniu ciała, zazwyczaj od szyi w dół, w bardzo zimnej wodzie, zwykle o temperaturze od około dziesięciu do nawet poniżej pięciu stopni Celsjusza. Jest stosowana w różnych celach, takich jak: regeneracja po wysiłku fizycznym, leczenie urazów i obrzęków, poprawa krążenia. Metoda ta jest popularna wśród sportowców, ale powinna być stosowana z ostrożnością, aby uniknąć ryzyka odmrożeń lub szoku termicznego! - podkreśla już na starcie doktor Płatkowska. Ekspertka wyjaśniła, że bazując na meta-analizie naukowej ze stycznia bieżącego roku lodowe kąpiele: "natychmiast zmniejszają stan zapalny, efekt przeciwzapalny utrzymuje się do godziny po zanurzeniu, 12 godzin po zimnej kąpieli widoczna jest redukcja stresu oraz obserwuje się poprawę jakości snu. Co ciekawe, u pacjentów zażywających zimnych kąpieli odnotowuje się także lepsze wyniki w skali jakości życia (DLQI).

- W pracy opublikowanej w 2019 roku przez Ericha Hohenauera stwierdza on, że zanurzenie w zimnej wodzie (dziesięciu stopni Celsjusza) ogranicza mikrokrążenie skóry i zmniejsza temperaturę skóry, a przepływ krwi łagodnie, zwiększa się po zaprzestaniu takiej kąpieli - dodaje lekarka.

Zabiegi na skórę przy wykorzystaniu metod chłodzenia - krioterapii i zimnych kąpieli bazują na tym, że zimna woda obkurcza naczynia krwionośne, co pomaga w redukcji obrzęków i zaczerwienia. (...) Chłodzenie może poprawić elastyczność i napięcie skóry i generalnie jest bardzo dobrze znaną metodą wykorzystywaną szeroko w fizjoterapii od wielu lat

- zaznacza dalej doktor Płatkowska.

Ekspertka zwraca przy tym również uwagę, że choć krioterapeutyczne zabiegi stają się coraz popularniejsze, część związanych z nimi twierdzeń nie ma potwierdzeń w nauce. - W pracy naukowej opublikowanej w 2019 roku Mackenzie O'Connor stwierdza, że pomimo iż metody krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej zyskały na popularności jako trendowe zabiegi, które są reklamowane jako mające wiele obiecujących korzyści dla ogólnego wyglądu skóry i jej zdrowia, niestety, wiele z prezentowanych twierdzeń nie ma solidnych podstaw naukowych. Wzrost dostępności tych terapii w placówkach krioterapii oraz med-spa przyczynił się do ich rosnącej popularności - podkreśla lekarka.

Kąpiele w zimnej wodzie wiążą się też z ryzykiem. Doktor Płatkowska informuje, jak często można z nich korzystać

A co z wkładaniem twarzy do lodowatej wody, jak zrobił to antenie "Dzień dobry TVN" Michałowski? Lekarka przychodzi również z wyjaśnieniem w tej kwestii. - Wkładanie twarzy do zimnej wody z lodem może mieć zarówno potencjalne korzyści, jak i ryzyko, dlatego ważne jest, aby stosować tę praktykę z umiarem i ostrożnością - oceniła ekspertka. I wyjaśniała: - Zimne kąpiele mogą pomóc w zmniejszeniu obrzęków, stanów zapalnych oraz odświeżeniu skóry, a także poprawić ukrwienie i napięcie skóry. Jednak zbyt długie lub zbyt częste wystawianie twarzy na bardzo zimną wodę może prowadzić do odmrożeń, podrażnień albo nawet uszkodzeń tkanek - podkreśliła i dodała, by taką praktykę wykonywać okazjonalnie, np. kilka razy w tygodniu i nie przekraczać 1–2 minut na jeden raz.

Lekarka zwróciła ponadto uwagę na jeszcze jeden aspekt i ostrzega. - Osoby z wrażliwą skórą, problemami z krążeniem lub chorobami układu nerwowego powinny skonsultować się z dermatologiem lub lekarzem przed rozpoczęciem tego rodzaju terapii. Ważne jest, aby słuchać swojego ciała i unikać długich i intensywnych zanurzeń, które mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Nagłe ochłodzenie całego organizmu może wywołać skurcz naczyń krwionośnych, co może być niebezpieczne dla osób z chorobami serca, nadciśnieniem, lub innymi schorzeniami układu krążenia - usłyszeliśmy.