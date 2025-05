Paulla wystąpi w Opolu z synem znanej wokalistki! Będziecie w szoku!

Wielkimi krokami zbliża się 62 Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Wśród gwiazd, które w tym roku wystąpią na scenie legendarnego, opolskiego amfiteatru są m.in. Doda, Feel, Roxie Węgiel, Edyta Górniak, Krystyna Prońko oraz Andrzej Piaseczny. Nie zabraknie konkursu "Premier", w którym znani piosenkarze zaprezentują swoje nowe piosenki. W tym gronie znalazła się Paulla, która do Opola zabiera ze sobą syna ikony polskiego metalu.

Paulla zaśpiewa w Opolu. Na perkusji zagra jej syn znanej wokalistki

Paulla w Opolu zaśpiewa piosenkę "Na zawsze". Utwór otwiera zupełnie nowy etap w karierze wokalistki, ponieważ Paulla jest twórczynią premierowej piosenki, a do tej pory była jedynie zdolną odtwórczynią. Zmienił się także wizerunek gwiazdy, co chętnie podkreślają media show-biznesowe. Plotek dowiedział się, że gwiazda do Opola zabierze ze sobą zdolnego perkusistę Adama Najmana. Mało kto wie, że to nie tylko muzyk, który na stale współpracuje z Miłym Panem i grupą Closterkeller. Okazuje się, że Najman to także syn diwy polskiego metalu - Anji Orthodox. Orthodox to prawdziwa legenda polskiej sceny, która od lat wykonuje muzykę na pograniczu sceny rockowej i gotyckiej. Adam Najman to syn Orthodox z jej pierwszego małżeństwa z basistą Krzysztofem Najmanem.

Opolska piosenka Paulli podbiła serca fanów. "Warto było czekać tyle lat"

30 maja premierę miał długo oczekiwany teledysk do piosenki "Na zawsze", który bardzo spodobał się fanom wokalistki. Pod klipem pojawiło się wiele wyrazów uznania i zachwytów. "Takiej ciebie brakowało - właśnie takiej, przy której przeżywaliśmy te emocje. Dziękuję za tę piosenkę!", "Nareszcie jesteś z utworem, który chwyta za serce", "Piękny głos", "Nowy utwór Paulli to prawdziwy sztos! Warto było tyle lat czekać na ten singiel, bo porusza duszę, ciało, a przede wszystkim serce", "Jakie to piękne" - czytamy w komentarzach. Piosenka "Na zawsze" pokonała ponad 270 innych propozycji nadesłanych do TVP do konkursu "Premier" i zakwalifikowała się do ścisłej dziesiątki. Utwór powstał we współpracy z Michałem Hellfieldem Kacprzakiem i teamem Crack House. Paulla wykona premierową piosenkę na żywo 13 czerwca.