Jolanta Kwaśniewska od lat jest uważana za ikonę stylu i elegancji. Była pierwsza dama cieszy się olbrzymim autorytetem i sympatią Polek. Tym razem żona Aleksandra Kwaśniewskiego pojawiła się na gali Best Brands Awards 2025. Postawiła na maksymalną elegancję, w długiej czarnej sukni. O kreacji Kwaśniewskiej rozpisują się wszystkie portale. Stylista w rozmowie z nami wyjaśnił, co sprawiło, że kradła spojrzenia.

Kwaśniewska zachwyciła stylizacją na gali Best Brands Awards 2025. Stylista: Wyglądała fenomenalnie

Michał Musiał to stylistka włosów i modowy ekspert, który ma na koncie współpracę z wieloma celebrytami. Ekspert w rozmowie z Plotkiem przyznał, że była pierwsza dama wyglądała świetnie i trudno jest się do czegokolwiek przyczepić. - Jolanta Kwaśniewska tym razem postawiła na czerń i trzeba przyznać, że wyglądała fenomenalnie. Główną rolę odegrała czarna, minimalistyczna suknia, którą doskonale dopełniły dodatki. Była pierwszą damą uzupełniła ją ponadczasowymi pantoflami w szpic, elegancką torebką i zwracającą uwagę biżuterią. Nie zabrakło także charakterystycznych okularów, które nadały całości niepowtarzalnego wyrazu. Wszystko się tutaj zgadza i nie ma się do czego przyczepić - stwierdził Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem.

Kwaśniewska wsparła Trzaskowskich w kampanii. "Czekałam na ten moment od 2005 roku"

Jolana Kwaśniewska w ostatnich dniach postanowiła aktywnie włączyć się w kampanię prezydencką przed drugą turą wyborów. Była pierwsza dama udzieliła swojego poparcia Małgorzacie Trzaskowskiej. Na profilu żony Rafała Trzaskowskiego na Instagramie pojawiło się wspólne nagranie z Kwaśniewską. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego stwierdziła, że od lat czekała na kandydata godnego urzędu prezydenta RP. - Czekałam na ten moment od 2005 roku, żeby przekazać pałeczkę Aleksandra Kwaśniewskiego w godne ręce. Jestem głęboko przekonana, że Rafał Trzaskowski jest taką osobą, która podziela nasze wartości. Nie wyprowadzi nas z Unii Europejskiej. Będzie dbał o prawa kobiet i podmiotowość każdej osoby w naszym państwie. U boku ma fantastyczną małżonkę - powiedziała Jolanta Kwaśniewska. - Dla mnie jest to duży zaszczyt. Uważam, że musimy rozmawiać, musimy się od siebie uczyć i wzajemnie wspierać, bo kobiety jak się łączą, to mogą góry przenosić - stwierdziła Małgorzata Trzaskowska.