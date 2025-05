Minge wypunktowała styl Trzaskowskiej. Nagle przywołała Kwaśniewską

Ewa Minge to kobieta, która nie milczy w ważnych sprawach. Chętnie zabiera głos na temat dzisiejszych wartości, mówi o zdrowiu psychicznym i chorobie, z jaką się zmagała. Co pewien czas pytamy się ekspertki w sprawach związanych z jej pasją - modą. Oceniła dla nas czerwoną suknię Justyny Steczkowskiej, a teraz, w tygodniu drugiej tury wyborów prezydenckich, poświęciła uwagę stylowi Małgorzaty Trzaskowskiej. Jest coś do poprawy?

REKLAMA

Zobacz wideo Polsat ogłosił Minge w "TzG". Pierwsza uczestniczka

Ewa Minge przyjrzała się kreacjom Trzaskowskiej. Wskazuje dwie, ważne cechy

Najczęściej widzimy żonę Rafała Trzaskowskiego w eleganckim wydaniu. Pokazuje się w garniturach lub sukienkach. "Z całą pewnością styl Trzaskowskiej jest bardzo dobry, bezpretensjonalny. Zachowana klasyka wymagana w dyplomacji. Ale ta klasyka nie jest zakurzona. Świeżość, świadomość trendów, czysta forma i ciekawe podkreślenie polskiej tradycji w czerwonych koralach" - oceniła Ewa Minge. Przypomnijmy, że czerwone korale są prezentem od Joanny Senyszyn. Ten element stroju stał się jej znakiem rozpoznawczym, a od symbolicznego przekazania korali, także i częścią stylizacji Małgorzaty Trzaskowskiej. - Kochani, idziemy po zwycięstwo - przekazała Senyszyn. "Doskonały pomysł na dodatek dla pierwszej damy z Polski" - tak skomentowała ten fakt Ewa Minge.

Ewa Minge porównała Trzaskowską do Kwaśniewskiej. Co za wniosek o kobietach

Projektantka skupiła się nie tylko na wyglądzie żony kandydata na prezydenta Polski, ale i na jej wnętrzu. "Trzaskowska poza stylem ma osobowość i odwagę, co podkreśla na każdym kroku. To ważne, aby kobieta u boku prezydenta miała silną osobowość. Pokazała to kiedyś Jolanta Kwaśniewska" - zaznaczyła. "Dla nas kobiet to ważne, aby pierwsza dama nie była dodatkiem, a silnym filarem" - uzupełniła. Wiele Polek podziwia Jolantę Kwaśniewską i postrzega ją za ikonę w wielu dziedzinach. Przypomnijmy, że to ona stworzyła instytucję pierwszej damy, z czego jest dumna po dziś dzień. Szczegóły życia w Pałacu Prezydenckim opisała w książce "Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł", o której opowiedziała nam podczas Bestsellerów Empiku.