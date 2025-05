29 maja Andrzej Duda był gościem Roberta Mazurka i Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. Ekspertka od PR Marta Rodzik specjalnie dla Plotka oceniła, jak przebiegło to spotkanie. Specjalistka od wystąpień publicznych od razu wyłapała nietaktową wpadkę. Chodziło o to, jak siedział prezydent (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ). Teraz zapytaliśmy ekspertów o inną kwestię - mianowicie nowego wizerunku Andrzeja Dudy. We wspomnianym wywiadzie głowa państwa zaprezentowała się bowiem inaczej niż zwykle.

Odmieniony i wyluzowany Andrzej Duda. Tak prezentował się podczas wywiadu

Andrzej Duda do Kanału Zero przyszedł w mniej formalnym stroju. Zrezygnował z pełnego garnituru i krawata. Postawił za to na szare spodnie i białą koszulę. Ponadto podwinął rękawy i rozpiął kołnierzyk. Całość uzupełniały czarne pantofle oraz pasek, a także okulary w ciemnych oprawkach oraz bransoletki widoczne na nadgarstku. Jak taki styl ocenia stylistka? - Uważam, że stylizacja pana prezydenta jest bardzo dobra. Biała koszula z podwiniętymi rękawami to świetny wybór przy nieformalnych spotkaniach. Kolor szary pięknie łączy się z bielą i całość prezentuje się bardzo korzystnie - powiedziała nam Róża Augustyniak.

Podobnego zdania jest redaktor modowy Michał Musiał. - Andrzej Duda tym razem postawił na zdecydowanie mniej formalną stylizację i wybrał odrobinę luzu. Prezydent zdecydował się na białą koszulę, jednak ograł ją w luźny sposób. Nonszalancko podwinął rękawy i rozpiął guzik pod szyją. Jasna góra bardzo dobrze korespondowała z szarym, klasycznym dołem - ocenił w rozmowie z nami redaktor Ostateczne podsumowanie było korzystne. - Było bardzo poprawnie. Trudno się do czegokolwiek przyczepić - ocenił Musiał.

O ile stylizacja Andrzeja Dudy była korzystna i nie można się do niej przyczepić, to niestety nie można tego samego powiedzieć o części z jego wypowiedzi. Na Kanale Zero prezydent został zapytany o to, co myśli kibolskich ustawach. - Ja oczywiście tego nie pochwalam, żeby była jasność, nie pochwalam tego. No ale z drugiej strony nie potępiam tego w sposób absolutny. [...] Jak chcą się między sobą bić w lesie i idą tam specjalnie, zawierają "Gentleman agreement" między sobą, że będą to robili na określonych zasadach i się biją... lubią, no ludzie chodzą, grają w gry hazardowe, przegrywają fortuny, przegrywają całe majątki, czy mamy im tego zakazać? - powiedział.

Pytanie padło dlatego, że niedawno na jaw wyszło, że Karol Nawrocki miał brać w takich bójkach (przypomnijmy, że w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem nie zaprzeczył, że uczestniczył w ustawkach). Słowa prezydenta na temat bójek pseudokibiców nie tylko zaskakują, ale wręcz szokują, tym bardziej że Wirtualna Polska ustaliła tożsamość 32 uczestników kibolskiej ustawki Lechii Gdańsk i Lecha Poznań, do której doszło 25 października 2009 roku. To w niej miał brać udział kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki. Wśród kiboli były osoby skazane za m.in. zabójstwo i porwanie, a także oskarżone o stręczycielstwo. "Łącznie doliczyliśmy się 135 przestępstw" - podało WP. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.