Porażka Viki Gabor w Opolu? Wiemy, dlaczego nie dostała się do konkursu

Już niedługo wielkie gwiazdy zjadą się do Opola, by uczestniczyć w 62. edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. W tym roku wydarzenie rozpocznie się 12 i potrwa do 15 czerwca. Wokaliści wystąpią w opolskim Amfiteatrze Tysiąclecia. 13 czerwca odbędzie się koncert "Premiery", na którym wystąpić chciała Viki Gabor, ale jak się okazuje, nie znalazła się w dziesiątce, która zaśpiewa nowe utwory. Plotek dowiedział się, co wydarzyło się za kulisami.

Viki Gabor nie wystąpi na "Premierach" w Opolu. Wiemy, dlaczego się tam nie pojawi

Jak co roku dziesięciu artystów zaprezentuje swoje nowe utwory podczas koncertu "Premiery" w Opolu. Rada Artystyczna, która powołana została przez Telewizję Polską i miasto, wybrała dziewięciu uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń. Dziesiątą osobą, która zaprezentuje się 13 czerwca na scenie, jest zwyciężczyni "The Voice of Poland". Informator Plotka z otoczenia Viki Gabor wyjawił nam, że 17-letnia gwiazda również miała chrapkę na występ na "Premierach". Jak się okazuje, festiwalowe jury uznało, że jej piosenka jest za słaba, by zakwalifikować się do ścisłej dziesiątki. Kogo zobaczymy podczas "Premier"? Na koncercie wystąpią: Patrycja Markowska, Paulla, Bovska, Pectus, Dominik Dudek, Poparzeni Kawą Trzy, Ania Iwanek, Mateusz Ziółko, Katarzyna Żak oraz Sound ‘n’ Grace.

Opole 2025. Kogo jeszcze zobaczymy na festiwalu?

Jak zawsze koncert w Opolu otwierają "Debiuty". W tym roku Telewizja Polska otrzymała aż 210 zgłoszeń. Oprócz siedmiorga uczestników wyłonionych przez Radę Artystyczną, na scenie zobaczymy zwycięzcę jesiennej edycji "Szansy na Sukces – Opole 2025" Staśka Kukulskiego oraz wybranego przez jury Narodowego Centrum Polskiej Piosenki Maksa Tachasiuka. 14 czerwca widzowie przeniosą się w czasie. W ramach koncertu "Zróbmy więc prywatkę..." zrobi się sentymentalnie. Wystąpią: Budka Suflera, Wojciech Gąssowski, Izabela Trojanowska, Andrzej Rybiński, Papa D, Sławek Uniatowski, Olga Szomańska, Mateusz Ziółko, Anna Wyszkoni, Ania Rusowicz, Maciej Balcar, Ania Iwanek, Filip Lato, Maciej Miecznikowski i inni. Tu przeczytacie również, kto wystąpi na koncercie "Trzy ćwiartki Jacka Cygana - urodziny", który zostanie poświęcony Jackowi Cyganowi: Plejada gwiazd na festiwalu w Opolu. Węgiel, Górniak i Wyszkoni to nie koniec!