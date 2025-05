Tadeusz Drozda zdobył uznanie polskiej publiki jako satyryk, komik, aktor i standuper. Widzowie w Operze Leśnej liczyli jednak na jego udział w zbiorowym wykonaniu utworu Bajmu "Biała armia". Okazało się, że artysta po prostu nie znał tekstu. - Ja nie umiem tego utworu. Oni myśleli, że to jest taki przebój, że taki "zabytek" jak ja zna tę piosenkę na pamięć. A ja nigdy nie byłem takim wielkim miłośnikiem piosenek - przekazał Pomponikowi. Nam z kolei opowiedział o swojej karierze oraz o niskiej emeryturze, na którą o dziwo nie narzeka...

REKLAMA

Zobacz wideo Włosok o emeryturze

Tadeusz Drozda szczerze o emeryturze. Wbił szpilę niektórym artystom

Niektórzy artyści występują na scenie do końca życia, aby móc godnie żyć - niektórzy tak twierdzą, co przedstawiliśmy Tadeuszowi Droździe. - Kto takie głupoty gada, że artysta musi występować?! Przecież mnie tu nikt nie przymuszał, zaprosili i już! - odpowiedział znany satyryk. - To jest taki zawód jak każdy, świadczący usługi - dodał. Wspomniał następnie o wysokości emerytury. - Maryla Rodowicz, która ma taką samą emeryturę jak ja, może trochę wyższą... - przypomniał. Drozda przyznał, że pobiera najniższe świadczenie emerytalne, jakie obowiązuje w Polsce. Mimo tego nie narzeka na swój los. - Sam taką chciałem! - zaznaczył, mówiąc o tym, że pracował przez lata na umowie o dzieło. Wspomniał następnie o kolegach po fachu. - Jeśli się występuje tyle lat i komuś została tylko emerytura, to nie świadczy najlepiej o takim artyście... - podsumował gorzko.

Maryla Rodowicz i jej emerytura

Przypomnijmy, co pisaliśmy na temat świadczenia emerytalnego Rodowicz w marcu 2025 roku. Sama zainteresowana cały czas jest aktywna zawodowo. - O artystycznej emeryturze nie myślę. Mam bardzo bogate plany. Dopiero się rozkręcam. Moc jest ze mną - mówiła Plejadzie. Wskutek waloryzacji rent i emerytur może liczyć na nieco wyższe świadczenie, a o jego kwocie wspomniała "Super Expressowi". - Ja mam 2600 zł emerytury. Zwiększyła się. Była mniejsza. Na początku dostawałam 1300 zł - zaznaczyła Rodowicz.