Justyna Steczkowska na zaledwie kilka dni od powrotu do Polski z Bazylei, gdzie reprezentowała nasz kraj na Eurowizji - postanowiła wystąpić podczas Polsat Superhit Festiwalu. Na jej show czekały tłumy zgromadzone w majowy weekend w Sopocie. Steczkowska znalazła przy tym chwilę, by udzielić kilku wywiadów dziennikarzom. W rozmowie z reporterem Plotka Marcinem Wolniakiem wyjawiła m.in. czy liczyła, że w eurowizyjnych zmaganiach wesprze ją nie kto inny a Edyta Górniak.

REKLAMA

Zobacz wideo Steczkowska liczyła na wsparcie od Górniak na Eurowizji? Ta reakcja to hit!

Justyna Steczkowska jasno o wsparciu od Edyty Górniak. "Każdy ma prawo..."

Przypomnijmy, że Edyta Górniak jest polską artystką, która w historii konkursu Eurowizji zajęła reprezentując nasz kraj najwyższe, drugie miejsce w 1994 roku. Jej sukcesu wielokrotnie był wspominany w odniesieniu do powrotu Steczkowskiej na scenę konkursu, gdyż Justyna była za to naszą reprezentantką także już w 1995 roku. Zajęła wtedy 18. miejsce. Reporter Plotka postanowił więc dopytać artystkę, czy liczyła na słowa wsparcia ze strony Górniak, podczas jej przygody w Bazylei. Steczkowska zdecydowała się na dość wymijającą odpowiedź. - To musisz zapytać Edyty Górniak... - stwierdziła wokalistka. Reporter dopytał wtedy, czy nie czuła się więc rozczarowana, że koleżanka po fachu nie zabrała głosu ws. jej występu.

Nie, dlaczego, każdy ma prawo robić to, co chce

- skomentowała jasno Steczkowska, podczas gdy uśmiech nie znikał jej z twarzy.

Justyna Steczkowska odniosła się też do tematu wyborów. "Wiele razy wstydziłam się za ludzi"

Wokalistka zaznaczyła, że każdy głos w wyborach ma znaczenie. - Wszyscy powinniśmy głosować. To jest więcej niż pewne, bo to jest nasz kraj i tylko od nas zależy to, jak będzie wyglądał. Od naszej siły, od naszej świadomości i chęci tego, żebyśmy byli naprawdę pięknym, obywatelskim społeczeństwem, które ma swój głos, bo to my wybieramy ludzi, którzy reprezentują nas, więc my musimy walczyć o to - przekazała Steczkowska w rozmowie z Plotkiem. Następnie wspomniała, jakie ma zdanie na temat wspierania konkretnych kandydatów. Osoby ze środowiska artystycznego nie powinny angażować się w kampanie? - Artyści mają ogromną siłę, a politykom nie należy ufać, bo przez całe moje życie, a mam już 52 lata, wiele razy wstydziłam się za ludzi, na których głosowałam, ale niech każdy robi, jak chce - zaznaczyła.