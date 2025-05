Drugiego dnia Polsat Hit Festiwalu odbył się koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki?", podczas którego artyści wykonali ponadczasowe przeboje z różnych dekad. Ze sceny Opery Leśnej zabrzmiał między innymi "Parostatek" Krzysztofa Krawczyka. Niewielu zdaje sobie sprawę, że autorem słów do piosenki jest Tadeusz Drozda i to właśnie on wykonał ją w Sopocie. Satyryk znalazł też chwilę na udzielanie wywiadów. Reporter Plotka zapytał kabareciarza o debatę prezydencką.

Tadeusz Drozda ostro o Nawrockim. "No dajmy spokój"

Tadeusz Drozda jest satyrykiem. Kabareciarze często sięgają po tematy polityczne, na których opierają swoje skecze. Reporter Plotka Marcin Wolniak zapytał prezentera o ostatnią debatę prezydencką. Satyryk nie zostawił suchej nitki na Karolu Nawrockim.

Tak oglądałem. Muszę oglądać, bo jednak to decyduje o naszym kraju. Debata między facetem, który jest wykształcony, który jest przygotowany do tej roli, a drugim, co dopiero się uczy... no dajmy spokój. Niech się nauczy, a potem dopiero będzie kandydował

- skwitował Drozda. Dodał też, że ma nadzieję, iż nie odniesie on sukcesu w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz szczerze o kłótniach. "Myślałem, że ta współpraca powinna się skończyć"

Na sopockiej scenie wystąpili też Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, którzy obchodzili 50-lecie współpracy. W rozmowie z Plotkiem uchylili rąbka tajemnicy na temat tego, jak udaje im się tworzyć tak zgrany duet od półwieku. Okazało się, że między artystami czasem dochodzi do sporów. - Bez kłótni nie ma prawdziwej pracy, bo to się nie da. Jeżeli człowiek się ze wszystkim zgadza, to nie ma rozwoju. Trzeba się czasami kłócić, żeby być lepszym - zdradził kompozytor. - Ja już kilkadziesiąt razy myślałem, że ta współpraca powinna się skończyć, ale jednak po namyśle wracałem do tej współpracy, bo lepszej akurat nie znalazłem - dodał. Wokalistka potwierdziła słowa pianisty. - Kłótnie? Tak. Cierpliwie to znoszę. Oczywiście konstruktywne kłótnie, nieraz to boli, ale nie żałuję - stwierdziła.