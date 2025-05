Doda była jedną z gwiazd, które wzięły udział w Polsat Hit Festiwalu. Jej obecność na wydarzeniu wzbudziła spore emocje nie tylko ze względu na muzyczny show, które zapewniła widzom, ale także przez kontrowersje z nią związane. Tuż przed rozpoczęciem festiwalu media obiegła niepokojąca informacja o otrzymanych przez piosenkarkę pogróżkach. Zaledwie kilka dni wcześniej głośnym echem odbił się natomiast kontrowersyjny wywiad, jakiego udzielił jej były mąż, Emil Stępień. Chwilę po występie Doda udzieliła Plotkowi wywiadu, w trakcie którego wróciła do minionych związków. Czy straciła wiarę w mężczyzn?

Doda straciła wiarę w mężczyzn? Padły słowa o pasożytach

Podczas Polsat Hit Festiwalu Doda w rozmowie z Plotkiem zdradziła, czy zamierza ponownie szukać partnera w programie Polsatu. Jej odpowiedź była stanowcza. - Nie. Mój partner będzie się trzymał z dala od mediów - zaczęła. Następnie wróciła pamięcią do poprzednich związków. Wyjawiła, jakich zachowań chce uniknąć w przyszłości.

Uważasz, że każdy facet jest tak pazerny na sławę swojej partnerki i tylko o tym marzy, jest takim pasożytem, który liczy tylko lajki i nie ma swojego biznesu tylko Instagram? Nie sądzę

- stwierdziła, dając tym samym do zrozumienia, że ma jeszcze wiarę w mężczyzn. - Jest grono ludzi, którzy trzymają swoje uczucia z dala od tego. Nie kręci ich mój świat, szukają innych cech w sobie i u drugiej osoby - wyznała Marcinowi Wolniakowi.

Doda opowiedziała o nowej miłości. Ma receptę na znalezienie dobrego partnera?

W tej samej rozmowie Doda wyjaśniła, że na tę chwilę nie szuka nowej miłości. Podjęte przez nią kroki w przeszłości wiele ją nauczyły. - Jest mi dobrze tak jak jest, jestem na etapie oczyszczania się ze strucia emocjonalnego. Bardzo dużo mnie to kosztowało i czuję się doskonale od jakiegoś czasu - powiedziała Plotkowi. Wygląda na to, że ma sposób na znalezienie odpowiedniego partnera. - Nie chcę tego zmieniać, uważam, że im dłużej jestem singielką w takiej swojej dobrej relacji ze sobą, tym lepszą ma szansę żeby potem wybrać lepiej. Nie miałam nigdy czasu bycia singielką dłużej niż dwa, trzy miesiące. Było to chore. Teraz mam szansę na większą autorefleksję - podsumowała.