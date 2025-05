Na tegoroczny Polsat Hit Festiwalu w Sopocie przybyły tłumy gwiazd. W piątek 23 maja na scenie w Operze Leśnej wystąpili między innymi Doda i Smolasty, Justyna Steczkowska, zespół Feel i Cleo. W rozmowie z Plotkiem ostatnia z wymienionych gwiazd zdradziła sekrety swojej diety.

Cleo ujawnia sekret smukłej sylwetki. Kieruje się jedną zasadą

Cleo od lat występuje na scenie. Regularne koncertowanie wymaga od artystów świetnej kondycji fizycznej. Piosenkarka może się więc poszczycić znakomitą formą. Na zdrowy tryb życia niezbędny w utrzymaniu smukłej sylwetki składa się nie tylko aktywność fizyczna, ale także zdrowa dieta. Reporter Plotka zapytał wokalistki o zawartość jej lodówki. Gwiazda była dość zaskoczona pytaniem. Po chwili wymieniła jednak, co zawsze musi mieć w zanadrzu.

Na pewno warzywa i owoce. Kocham owoce. (...) Zabrzmię jak prawdziwa dietetyczka, ale faktycznie odżywiam się tak, że 80 procent mojego odżywiania to jest naprawdę zdrowe odżywianie, 20 procent – pozwalam sobie na jakieś fast foody czy nawet lody

- wyjawiła Cleo. Dodała także, że w diecie jest dla niej ważny zdrowy rozsądek. - Nie mam totalnego świra, ale staram się odżywiać zdrowo - podsumowała.

Fani grzmią po występie Cleo w Sopocie. "Playback nie poszedł"

Podczas tegorocznego Polsat Hit Festiwalu Cleo wystąpiła na koncercie "Radiowy Przebój Roku". Wokalistka zaśpiewała jeden ze swoich największych hitów - "Łowcy gwiazd". Jej występ nie wszystkim przypadł jednak do gustu. "Playback nie poszedł", "Bardzo ją lubię. Ale chyba jest chora, bo ten playback do niej nie pasuje. Masakra", "Słabo" - grzmieli internauci. Innym natomiast wykonanie piosenkarki bardzo się spodobało. Widzowie krytykowali też organizatorów. Stwierdzili bowiem, że transmisja w telewizji jest opóźniona. "W tv niby na żywo, a prawie 35 minut opóźnienia... Jak za komuny...", "Przecież to nie jest na żywo. Z opóźnieniem jest w tv z 30 minut" - narzekali.