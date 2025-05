Justyna Steczkowska nie zwalnia tempa. Artystka dopiero co wróciła z Bazylei, gdzie reprezentowała Polskę na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji, a już zachwyciła fanów kolejnym spektakularnym występem. Tym razem pojawiła się na scenie Polsat Hit Festiwal, gdzie udowodniła, że jej energia, charyzma i wokalna forma są na absolutnie światowym poziomie. Jej show było bez wątpienia jednym z najmocniejszych punktów wieczoru. Tuż po występie piosenkarka udzieliła wielu wywiadów. Nasz reporter Marcin Wolniak poruszył z nią temat zaangażowania artystów w kampanie wyborcze. Co miała do powiedzenia?

Justyna Steczkowska ma jasne stanowisko w kwestii wspierania kandydatów na prezydenta

Na początku Steczkowska zaznaczyła, że jej zdaniem głosować powinien każdy. - Wszyscy powinniśmy głosować. To jest więcej niż pewne, bo to jest nasz kraj i tylko od nas zależy to, jak będzie wyglądał. Od naszej siły, od naszej świadomości i chęci tego, żebyśmy byli naprawdę pięknym, obywatelskim społeczeństwem, które ma swój głos, bo to my wybieramy ludzi, którzy reprezentują nas, więc my musimy walczyć o to - tłumaczyła. Później powiedziała, co myśli o wspieraniu poszczególnych kandydatów. Jej zdaniem artyści nie powinni angażować się w ich kampanie. - Artyści mają ogromną siłę, a politykom nie należy ufać, bo przez całe moje życie, a mam już 52 lata, wiele razy wstydziłam się za ludzi, na których głosowałam, ale niech każdy robi, jak chce - podsumowała.

Justyna Steczkowska oczarowała fanów na Polsat Hit Festiwal. "Jesteśmy z ciebie dumni"

Pod występem naszej tegorocznej reprezentantki z Opery Leśnej zaroiło się od zachwytów. "Ten występ nigdy mi się nie znudzi! Brawo, prawdziwa nasza artystka. Piękne owacje na stojąco, gratulacje Justyna!", "Justyna, 'Gaja' przejdzie do historii. Nieważne jak jury głosowało, ważne, że ciągle mam ciarki, słuchając twojego wykonania. Dzięki za to, że pokazałaś Polskę z jak najlepszej strony. Jesteśmy z ciebie dumni", "Mówcie, co chcecie, ale żaden polski artysta jeszcze nie zrobił takiego przedstawienia. Fenomenalny występ" - pisali.