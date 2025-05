Andrzej Duda nagrodził laureatów 32. edycji konkursu AgroLiga 2024. Gala odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Wyróżniono 16 rolników oraz 15 przedsiębiorców. - Dziękuję za tę niezwykłą jakość, którą państwo proponujecie, którą państwo wytwarzacie w swoich gospodarstwach, oferujecie poprzez pracę swoich firm i którą z taką dumą chwalimy się poza granicami Polski - komentował prezydent. U jego boku pojawiła się Agata Duda. Jak się prezentowała?

Agata Duda zadała szyku na gali? Stylista ma jasne zdanie

Agata Duda pojawiła się na gali w białym garniturze. Zestawiła go ze szpilkami w beżowym kolorze. Co o jej wyglądzie sądzi stylista i redaktor modowy Michał Musiał? - Agata Duda tym razem pokazała się w garniturze i trzeba przyznać, że wszystko wyszło prawie idealnie. Zagrał tutaj zarówno kolor, jak i forma. Jasny total look doskonale podkreślił urodę pierwszej damy. Luźne fasony dodały również powiewu nowoczesności całemu wizerunkowi - powiedział w rozmowie z nami. W stylizacji pierwszej damy nie zabrakło jednak mankamentów. - Jedyne, do czego można się przyczepić, to długość nogawek. Są po prostu za krótkie. Powinny swobodnie dotykać ziemi, co nadałoby nieco bardziej nonszalanckiego charakteru. Do wymiany jest także fryzura, która zupełnie zaburza proporcje i prezentuje się po prostu źle oraz sztucznie - skwitował Michał Musiał. Po zdjęcia z wydarzenia zapraszamy do naszej galerii.

Agata Duda na wyborach prezydenckich. Projektant ostro o fryzurze

Agata Duda nie ominęła wyborów i zagłosowała w lokalu wyborczym w Rzymie. Jak wyglądała? Robert Czerwik stwierdził, że jej ubiór, czyli garnitur w jasnym kolorze, był niemal "książkowy". Skrytykował jednak fryzurę pierwszej damy. - Patrząc na tę stylizację, trudno nie wrócić do pytania, które wielu zadaje sobie od początku kadencji Andrzeja Dudy - kto odpowiada za fryzurę pierwszej damy? Uczesanie, choć konsekwentne i niezmienne od lat, jest niełatwe w noszeniu - skomentował projektant. - Kształt fryzury wydaje się zbyt ciężki, nie komplementuje rysów twarzy, a jej objętość często wygląda nienaturalnie - powiedział nam Robert Czerwik.