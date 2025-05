Magda Gessler od lat jeździ po całej Polsce i przed kamerami odmienia restauracje w programie "Kuchenne rewolucje". Od 2024 roku prowadzi także format "Magda gotuje Internet", w którym spotyka się z popularnymi osobami i rozmawia z nimi na temat życia prywatnego. Już w niedzielę 25 maja wystartuje drugi sezon show. W pierwszym odcinku programu Magdy Gessler, którego fragment otrzymaliśmy przedpremierowo, wystąpi Sandra Hajduk-Popińska. Widzowie dobrze znają ją z formatu "Dzień dobry TVN", gdzie występuje z Maciejem Dowborem. Rozmowa zapowiada się bardzo ciekawie.

"Magda gotuje Internet". Sandra Hajduk-Popińska planuje zostać mamą? Zwierzy się Magdzie Gessler

W pierwszym odcinku Sandra Hajduk-Popińska opowie o swoich planach związanych z macierzyństwem. - Nie mówiłam tego jeszcze Magda nikomu, że zaczyna mi w głowie ta myśl kiełkować, bardzo powoli, subtelnie, ale zaczyna - wyzna. W odpowiedzi Gessler podzieli się swoimi doświadczeniami. - Powiem ci tak, jak miałam 22 lata, to powiedziałam, że nigdy nie będę miała dzieci, że to absolutnie nie jest dla mnie: ja jestem artystka, malarka i nie mam na to siły ani nic. A to w ogóle nie zależy od człowieka, tylko od miłości, od pożądania, od partnera, którego masz i który zapewnia ci takie bezpieczeństwo, że posiadanie z nim dzieci jest największym szczęściem. A potem zdarzyło mi się to niechcący, także to było cudowne. Zakochałam się i pum - powie Magda Gessler.

Magda Gessler o więzi z dziećmi. "Martwią się i dbają"

Magda Gessler ma dwójkę dzieci. W wywiadzie dla "Vivy!" z 2023 roku restauratorka przyznała, że może liczyć na Larę i Tadeusza. "Mój Waldemar żyje na co dzień w Kanadzie. Otacza mnie swoim ramieniem i miłością tak, jak w tym momencie jest to możliwe, i jestem za to wdzięczna. Wyjątkową opieką otaczają mnie też moje dzieci. Martwią się, dbają i bardzo ciężko pracują, układając swoje życie. Nie byłam perfekcyjną matką, nie chodziłam na wywiadówki, ale mimo tego nasza relacja jest silna. I pełna miłości" - powiedziała Magda Gessler w wywiadzie.