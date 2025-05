Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski rywalizują ze sobą w wyborach prezydenckich. Skupimy się teraz na kandydacie popieranym przez PiS. Nawrocki pokazuje się w mediach zawsze w eleganckich strojach, jak na polityka przystało. Do sieci jednak trafiły też kadry, na których kandydat na prezydenta wygląda bardziej casualowo, a co więcej - widać, że ma tatuaże. Skonsultowaliśmy tę kwestię z ekspertką.

Karol Nawrocki jest "wydziarany". Dlaczego na co dzień przykrywa tatuaże?

Kadry polityka, na których widać jego tatuaże, nie są niestety najlepszej jakości. Możemy znaleźć je na X - Nawrocki swego czasu pokazywał się w sportowym wydaniu. "Niedziela: rodzina, modlitwa, sport. Jak sprawy - niezależnie od tury wyborów - się komplikują, proponuję sportowy reset i dalej do boju" - pisał polityk nad postem, w którym widać nagranie, jak skacze na skakance. Według ustaleń Plejady, Nawrocki ma na klatce piersiowej herb klubu Chelsea. Z tyłu z kolei wytatuował sobie symbol polskiej drużyny - portal dopatrzył się powiązania z Lechią Gdańsk. Sam Nawrocki był piłkarzem drużyny Ex Siedlce Gdańsk i bokserem klubu GKS Stoczniowiec Gdańsk. Więcej na temat znaczenia tatuaży Nawrockiego przeczytacie TUTAJ.

Kwestię tatuaży polityka postanowiliśmy skonsultować z tatuatorką Dominiką Gajewską, znaną na Instagramie jako @gaja_tat. Ekspertka podjęła się tematu z nieco innej strony. - Niestety ciężko mi ocenić wykonanie po tych materiałach. Pan Nawrocki na pewno się nie chwali, bo wie co osoby starsze i kościół sądzą na temat tatuaży. Dziwne, że osoba tak mocno stojąca po stronie kościoła w ogóle tatuaże ma - przekazała na wstępie.

Ekspertka zdziwiona tatuażami Nawrockiego

Tatuatorka skupiła się na przesłaniu tatuaży. - Zazwyczaj jak ktoś ma mało tatuaży i są to cytaty, to nawiązują one do ważnych rzeczy w życiu danej osoby lub wartości - przekazała nam. Zwróciła uwagę na wyznanie polityka. - Po tym jak kreuje się publicznie Pan Nawrocki, można by obstawiać, że będzie to jakiś cytat z Biblii, ale jeśli faktycznie są to napisy związane z klubami piłkarskimi, to widocznie ma jednak większe priorytety niż religia - uzupełniła. Co sądzicie?