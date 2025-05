78. odsłona Festiwalu Filmowego w Cannes miała swój początek 13 maja i potrwa do 24 maja. Wśród polskich celebrytów, które pojawiły się na czerwonym dywanie znalazły się m.in. Joanna Przetakiewicz, Anja Rubik i Magda Świder. Więcej na temat ich stylizacji możecie przeczytać tutaj. 21 maja na swój profil na Instagramie zdjęcie z festiwalu wrzuciła także Wersow. W rozmowie z Plotkiem jej kreacji przyjrzała się Ewa Rubasińska-Ianiro.

Wersow zaskoczyła stylizacją. Wpasowała się w obecne trendy?

Jak zauważyła Ewa Rubasińska-Ianiro, w tym roku Cannes pod względem mody wróciło do swoich najlepszych czasów. Zamiast golizny, francuski szyk i elegancja. Zamiast eksponowania ciała, pokazywanie osobowości. W ten zamysł idealnie wpasowała się Wersow. - Suknia wpisuje się wspaniale w tę okazję. Nie jest nudna, ponieważ taka konstrukcja pozwala uzyskać wrażenie trójwymiarowości i nie usypia krojem. Świetnym trikiem wydłużającym i wyszczuplającym całą sylwetkę jest boczny rozporek wzdłuż sukni. Nadaje on lekkości i oczywiście kobiecości, której nie mogłoby zabraknąć. Największym plusem jest jednak fryzura i makijaż, które wzbogaciły całą stylizację, dodając jej charakteru, świeżości i nowoczesności - tłumaczyła w rozmowie z Plotkiem.

Wersow popełniła jeden drobny błąd. Stylistka od razu go wyłapała

Ewa Rubasińska-Ianiro doszukała się jednak drobnej wpadki. - Żeby nie było za słodko, to przy tego typu sukniach warto pamiętać nie tylko o nodze, ale także o całej odkrytej górze i również ją pomalować, ujednolicając kolor karnacji na całym ciele. Ale chyba na tym polega cały urok, żeby nie być perfekcyjnym, bo perfekcja nie jest z tego świata i przede wszystkim jest nudna do bólu. A Cannes to przecież jej przeciwieństwo! - podsumowała.

Kreacja przypadła również do gustu fankom Wersow. "Niesamowite. Wyglądasz obłędnie", "Jak gwiazda", "Piękna", "Pełna klasa", "Suknia nie z tej ziemi" - pisały pod postem. A co wy sądzicie o całej stylizacji? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.