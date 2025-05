Adam Zdrójkowski spełnia się jako aktor i prezenter - ostatnio rozmawialiśmy z aktorem podczas finału "Must Be the Music", który współprowadzi u boku Patricii Kazadi i Maćka Rocka. To właśnie w studiu Polsatu opowiedział nam o programie muzycznym i łączeniu go z pracą aktora na planie "Rodzinki.pl", która wraca na antenę we wrześniu 2025 roku. Aktor zdradził nam, jak dogaduje się ze swoim serialowym ojcem.

REKLAMA

Zobacz wideo Zdrójkowski szczerze o znajomości z Karolakiem

Adam Zdrójkowski zetknął się z Karolakiem już przed "Rodzinką.pl". Tak o nim mówi

Serial TVP kojarzy nam się z humorem, problemami młodych i rodzinnymi zawirowaniami. Adam Zdrójkowski dołączył do obsady już na samym początku. Podbił serca Polaków jako Kuba Boski. Na ekranie widzimy różne emocje u aktorów, a jak jest poza nimi w przypadku znajomości Zdrójkowskiego i Karolaka? Aktor wspomniał nam, jak doszło do zapoznania z doświadczonym gwiazdorem. - Tomek Karolak jest człowiekiem bardzo bezpośrednim i on czasami dzieci traktuje jak dorosłych, a dorosłych jak dzieci - zaczął Zdrójkowski. - Zawsze byliśmy traktowani przez niego jak kumple, dorośli i wiele przygód mieliśmy z nim - mówił, wspominając zapewne o serialowych braciach. - Pierwsze spotkanie było na planie "Rodzinki.pl", kiedy wstydziłem się mu przybić piątkę... - dodał. Aktor przypomniał, że grał jeszcze z Tomaszem Karolakiem w filmie "Ciacho", reżyserii Patryka Vegi. To jednak "Rodzinka.pl" najbardziej rozwinęła tę znajomość.

Adam Zdrójkowski ujawnił, jak naprawdę wygląda praca na planie "Rodzinki.pl"

Przypomnijmy, o jakich ciekawostkach z planu niedawno mówił aktor. - Plan to są tylko trzy, cztery godziny, pięć może podczas dnia, a reszta dnia jest wolna. Nie ukrywam, że czasami jest tak, że tydzień pracuję i nie jestem w stanie "podrapać się po plecach". Czasami jest tak, że siedzę przez tydzień i nic nie robi - wygadał się Jastrząb Post. Co więcej zdradził na temat powrotu do serialu? - To jest jak jakiś wehikuł czasu, cofnięcie się do tego samego miejsca z tymi samymi ludźmi. Ja jestem za każdym razem wzruszony, jak mogę tam przyjść i jeszcze chyba się nie przyzwyczaiłem do tego, że znowu wróciliśmy. Może to potrwać trochę dłużej niż jeden sezon - przekazał Adam Zdrójkowski.