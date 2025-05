Andrzej i Agata Duda wybrali się do Watykanu na mszę świętą, inaugurującą pontyfikat Papieża Leona XIV. Ważne wydarzenie zbiegło się w czasie z zaplanowanymi również na niedzielę 18 maja wyborami prezydenckimi w Polsce. Dudowie postanowili zachować się jednak jak przystało na zaangażowanych obywateli i oddali głos w wyborach na odległość - przebywając w Rzymie. Plotek postanowił zapytać o ocenę stylizacji pary prezydenckiej projektanta Roberta Czerwika.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ten cały przeklęty dwór watykański trzeba rozsadzić"

Andrzej i Agata Duda zagłosowali w wyborach, będąc w Rzymie. Tak się zaprezentowali

Jak mogliśmy zobaczyć w mediach społecznościowych prezydenta, Andrzej Duda stawił się w lokalu wyborczym w eleganckim, lecz prostym granatowym garniturze, podczas gdy jego małżonka zdecydowała się na jaśniejszą kreację. - Pierwsza dama po raz kolejny postawiła na klasykę - i trzeba przyznać, że wybór garnituru w odcieniu kory śmietany to bezpieczny, elegancki ruch - ocenił dla Plotka ekspert modowy. - Prosty fason, czyste linie i neutralna paleta barw to przepis na styl, który nie dominuje, ale też nie zapada szczególnie w pamięć. Całość dopełniają cieliste czółenka oraz dopasowana torebka - wszystko bardzo zachowawcze, niemal "książkowe" - dodał Czerwik. Jak się okazało, zwrócił jednak też uwagę na pewien szczególny element w wyglądzie Agaty Dudy.

- Jednak patrząc na tę stylizację, trudno nie wrócić do pytania, które wielu zadaje sobie od początku kadencji Andrzeja Dudy - kto odpowiada za fryzurę pierwszej damy? Uczesanie, choć konsekwentne i niezmienne od lat, jest niełatwe w noszeniu - skomentował projektant. - Kształt fryzury wydaje się zbyt ciężki, nie komplementuje rysów twarzy, a jej objętość często wygląda nienaturalnie - ocenił dalej specjalista.

Andrzej i Agata Duda podczas głosowaniaOtwórz galerię

Stylistka wzięła też pod lupę kreacje Andrzeja i Agaty Dudy ze spotkania z papieżem

Nim Dudowie udali się do lokalu wyborczego, brali udział we wspominanej mszy oraz spotkaniu z nowym papieżem. Stylistka Wiktoria Wolniak oceniła dla Plotka ich kreacje również na tę okazję. Agata Duda pojawiła się w Watykanie w czarnej garsonce, podczas gdy Andrzej Duda postawił na czarny garnitur z szarym krawatem. - Wybór klasyczny i odpowiedni do powagi okazji, jaką jest spotkanie z papieżem. Czerń to kolor szacunku i refleksji, dlatego decyzja o takiej tonacji była trafna. Strój prezentuje się elegancko, choć warto zaznaczyć, że zdobione guziki, mimo że efektowne, nieco zaburzają minimalistyczny charakter stylizacji, który zwykle lepiej koresponduje z takimi uroczystościami - skomentowała ekspertka, przyglądając się kreacji żony prezydenta.