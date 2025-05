Paulla jest znaną wokalistką, której hity, takie jak "Od dziś", "I prosto w serce" oraz "Chcę tam z tobą być" przed laty podbijały listy przebojów. Przypomnijmy, że piosenkarka pojawi się na tegorocznym 62. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie będziemy mogli usłyszeć ją podczas konkursu "Premier" z piosenką "Na Zawsze". Paulla wracając do muzyki przeszła również sporą metamorfozę związaną ze swoim stylem ubierania i włosami. O nowej fryzurze gwiazdy opowiedział nam jej stylista fryzur Arek Radzio.

Zobacz wideo Paulla: "Wiem, co to jest bieda i głód. Dziś się tego nie wstydzę" [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Paulla zszokowała nową fryzurą. "Pierwszy raz jest w pełni w zgodzie z sobą"

- Od jakiegoś czasu szukaliśmy z Paullą kierunku, w którym chcielibyśmy pójść, jeśli chodzi o włosy. Znamy się od wielu lat i wiem, że Paulla jest osobą bardzo ekspresyjną i uważam, że ta fryzura właśnie to oddaje - wyjaśnił nam stylista fryzur. Radzio zdradził także, skąd zaczerpnął inspirację. - Po raz pierwszy przestaliśmy myśleć o tym, czy włosy będą mieściły się w ramach modowego i bezpiecznego kanonu, który aktualnie obowiązuje - podkreślił dalej specjalista.

Tworząc tę fryzurę, inspirowałem się rockowymi wokalistami z lat 80. Chodziło o stworzenie czegoś, co odzwierciedli jej duszę i doda jej pewności siebie. Jestem pewien, że to się udało, ponieważ na planie teledysku, który ostatnio kręciliśmy, widziałem, że Paulla pierwszy raz jest w pełni w zgodzie z sobą

- wyjawił dla Plotka stylista, po czym podsumował: Jestem szczęśliwy, że jej w tym pomogłem.

Paulla wystąpi jako jedna z gwiazd podczas opolskich "Premier". Kto jeszcze pojawi się na scenie?

To jednak nie koniec zmian w życiu Paulli. Wokalistka właśnie podpisała kontrakt z Universal Music Polska, czyli powróciła do współpracy z wytwórnią, z którą była związana przed laty.

Konkurs "Premier" jest jednym ze stałych elementów muzycznego festiwalu. Przypomnijmy, że w przeszłości wygrywały go takie piosenki, jak: "Jaka róża, taki cierń" Edyty Geppert, "Wypijmy za błędy" Ryszarda Rynkowskiego, "Bal wszystkich świętych" Budki Suflera, czy "Baśka" Wilków, które automatycznie stawały się wielkimi hitami. Podczas tegorocznej edycji zaplanowanej na 13 czerwca oprócz Paulli udział w "Premierach" wezmą także: Patrycja Markowska, Pectus, Mateusz Ziółko, Poparzeni Kawą Trzy, Bovska, Dominik Dudek, Sound'n'Grace, Katarzyna Żak oraz zwyciężczyni 15. edycji "The Voice of Poland" Anna Iwanek.