W ostatnich dniach mamy do czynienia z prawdziwą medialną burzą wokół kandydata na prezydenta RP, Karola Nawrockiego. Dziennikarze Onetu jako pierwsi ujawnili, że w 2017 roku Nawrocki z żoną mieli przejąć mieszkanie 80-letniego Jerzego Ż., który obecnie przebywa w domu opieki. Nawrocki zobowiązał się, że będzie dożywotnio opiekował się schorowanym mężczyzną, ale miał tego nie spełnić. Teraz kandydat popierany przez PiS ogłosił, że ma zamiar przekazać z żoną wspomnianą kawalerkę na cele charytatywne. "Zło dobrem zwyciężaj" - napisał Karol Nawrocki w mediach społecznościowych. Identyczne zdanie pojawiło się na profilu Marty Nawrockiej na Instagramie. Stylizację żony prezesa IPN ocenił ekspert.

REKLAMA

Zobacz wideo Nawrocki zabrał głos w sprawie afery mieszkaniowej!

Stylista nie jest zachwycony Nawrocką. "Na tym plusy się kończą"

Marta Nawrocka udostępniła na Instagramie zdjęcie, na którym uśmiechnięta zapozowała w modnym zestawieniu. Okazuje się jednak, że stylizacja nie była do końca przemyślana. Ekspert modowy Michał Musiał miał sporo zastrzeżeń. - Marta Nawrocka zdecydowała się na bardzo modne w tym sezonie połączenie spodni i kamizelki, jednak na tym plusy się kończą. Nogawki są zdecydowanie za krótkie - powinny sięgać ziemi. T-shirt pod kamizelką także jest niepotrzebny. W tym trendzie chodzi o to, że to właśnie kamizelki zastępują t-shirty. Szara kurtka także nie jest dobrym wyborem - ma się nijak do całości. Zdecydowanie lepiej sprawdziłaby się marynarka w męskim stylu. Do wymiany są również buty, które niepotrzebnie dodają masywność i skracają sylwetkę. Lepszym rozwiązaniem byłyby klapki typu mule na szpilce, które optycznie wysmukliłyby sylwetkę i przełamały „męski" look. Miało być stylowo, lecz niestety nie wyszło - stwierdził stylista w rozmowie z Plotkiem.

Nie jedno, a trzy mieszkania Karola Nawrockiego

Dodajmy, że Karol Nawrocki minął się z prawdą w trakcie debaty przedwyborczej w "Super Expressie". Podczas jej trwania kandydat na prezydenta stwierdził, że "mówi w imieniu Polek i Polaków, zwykłych, takich jak on, którzy mają jedno mieszkanie". Teraz światło dzienne ujrzało oświadczenie majątkowe polityka, z którego wynika, że poza 59-metrowym mieszkaniem w Gdańsku, Nawrocki ma także prawa do wspomnianej kawalerki oraz udziały w kolejnym mieszkaniu (50 proc.), które ma dziedziczyć po matce.