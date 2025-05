Justyna Steczkowska ma bardzo intensywny czas w karierze. Gwiazda jest już z ekipą w Bazylei i tam przechodzi próby wokalne oraz sceniczne. To także szalony okres dla jej tancerzy. Jednym z nich jest Piotr Musiałkowski, którego znamy z "Tańca z gwiazdami", gdzie w 16. edycji tworzył parę z Magdą Narożną. Teraz w pełni może skupić się na Eurowizji, ale na pewno nie pociesza go fakt, jak został odebrany przez część polskiej widowni. Znane ekspertki modowe postanowiły przeanalizować tę sytuację.

Piotr Musiałkowski wbił kij w mrowisko stylizacją z obcasem. Stylistka staje w obronie

Na Facebooku Eurowizja TVP widzimy nagranie tancerza, który prezentuje choreografię do występu w Bazylei. Musiałkowski ma na sobie strój w klimacie utworu "Gaja", czyli czarne body z frędzlami i buty na obcasie, które spowodowały oburzenie widzów. "Nie można było ubrać się jak facet?", "Co za wstyd", "Wstyd, żeby chłop tak się ubrał, nawet na występ", "Facet w szpilkach będzie nasz kraj reprezentował?!"- czytamy część hejterskich komentarzy. Karolina Domaradzka w rozmowie z nami przyjrzała się tej sprawie. - Nie wiedziałam, że w XXI wieku toczą się takie rozmowy... - zaczęła na wstępie. Zaznaczyła, że mężczyźni noszą obcasy, jeśli mają na to ochotę. Często mamy do czynienia z takim widokiem na pokazach mody lub koncertach. - To jest kostium sceniczny. Fajny, dynamiczny. Rezonujący z utworem Steczkowskiej - dodała stylistka. Następnie odniosła się do negatywnego odbioru stroju. - A w co on miał się ubrać? W sandały z białymi skarpetami i w krótkie szorty? - przekazała. - Żadnego wstydu tutaj nie widzę. Wydaje mi się, że idziemy do przodu, jeżeli chodzi o rozwój społeczny, tolerancję i sferę modową - podsumowała.

Piotr Musiałkowski podzielił sieć strojem. Ekspertka apeluje

Stylizację tancerza przedstawiliśmy również Róży Augustyniak. Stylistka nawiązała do istotnego problemu. - Myślę, że w dzisiejszym świecie pełnym hejtu i nietolerancji, komentarze powinny być filtrowane i moderowane. Jakikolwiek hejt na tle płciowym nie powinien mieć miejsca. To naprawdę najwyższy czas, by zaakceptować fakt, że każdy z nas ma prawo do wolności w wyrażaniu siebie - czy to na scenie podczas występu artystycznego, czy w życiu prywatnym - przekazała nam.

