Mikołaj Roznerski od 2012 roku występuje w "M jak miłość", gdzie gra Marcina Chodakowskiego. To z tą rolą kojarzy go większość Polaków. Aktor wiele razy podkreślał, że jest przywiązany do serialu TVP2. Podczas rozmowy z nami ujawnił, z kim najbardziej trzyma sztamę z tej produkcji. Jesteście ciekawi jego odpowiedzi?

Mikołaj Roznerski o "M jak miłość". Odpowiedź o Cichopek może was zaskoczyć

Serial TVP od lat cieszy się ogromną popularnością w polskich domach. Widzowie uwielbiają wątki rodzinne, dramaty i perypetie miłosne. - To duża obsada, nie zawsze ludzie się widzą. Czasem są tacy ludzie, których nie znam, ale robimy sobie imprezy, więc się poznajemy - zaczął aktor, mówiąc o załodze gwiazd serialu TVP. - Trzymam sztamę z ludźmi, z którymi gram. Maurycy Popiel, Michalina Sosna, Ilona Janyst czy moje serialowe dzieciaki - uzupełnił. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd produkcji jest Katarzyna Cichopek. Co o niej sądzi Roznerski? - Kasia jest fantastyczną aktorką, cudownym, ciepłym człowiekiem. Bardzo jej kibicuję w każdym programie. Rzeczywiście nasze wątki się nie przeplatały, natomiast bardzo się lubimy. Nawet czasem zadzwonimy do siebie - zdradził nam aktor. Spodziewaliście się?

Mikołaj Roznerski prowadzi "The Floor". Tak na to ogłoszenie zareagowali jego fani

Teleturniej będzie nowością w TVN. Roznerski oprowadzi uczestników po wielu kategoriach, które na pewno niektórych zaskoczą. Po raz pierwszy wystąpi na ekranie w roli prowadzącego. - Stało się. Pewnie już wiecie, że jestem prowadzącym nowego programu "The Floor". (...) To dla mnie gorące wyzwanie, ponieważ nigdy w życiu nie prowadziłem żadnego programu. Będzie to coś nowego dla mnie i też coś ekscytującego dla was - mówił na instagramowym profilu "Dzień dobry TVN". Co na to jego fani? "Super, brawo Mikołaj", "Ooo to będzie ogień! Gratulacje i powodzenia w nowej roli!", "Jak ty prowadzisz, to obejrzę wszystko", "Super, rozwijasz skrzydła, korzystaj z życia i ruszaj w drogę", "Nie mogło być lepszego prowadzącego" - mogliśmy przeczytać.