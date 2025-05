Mikołaj Roznerski ma na koncie role w wielu kinowych hitach. Można oglądać go w "Chce się żyć", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" czy serialu "M jak miłość". Niedawno wyszło na jaw, że aktor sprawdzi się w nowej roli. Potwierdził, że w TVN poprowadzi program "The Floor" - holenderski format teleturnieju, który dotychczasowo przyciągnął zainteresowanie widzów już w 20 krajach. Dodatkowo w sieci krążą plotki o możliwym wystąpieniu Roznerskiego w "Tańcu z gwiazdami". Zapytaliśmy go o to.

Mikołaj Roznerski szczerze o udziale w "Tańcu z gwiazdami". Mówi wprost

Mikołaj Roznerski w rozmowie z reporterką Plotka Weroniką Zając odniósł się do plotek, jakoby miał wystąpić w jesiennej edycji show Polsatu. Jeden z portali przekazał informacje o prowadzeniu rzekomych końcowych negocjacji. Aktor w rozmowie z nami wyjawił, że taniec nie jest jego mocną stroną i wszystko wskazuje na to, że na tym etapie życia nie ma przestrzeni, by wziąć udział w tak angażującym projekcie.

Ten taniec jest u mnie taką, mam wrażenie, piętą achillesową. To jest w ogóle trudny program dla mnie. To jest takie show, w którym myślę, że jakbym miał tam przyjść, to musiałbym się odpowiednio przygotować. Tym bardziej, jak widzę, bo oglądam - bardzo lubię moich kolegów, którzy tam tańczą, bardzo im kibicuję - rzeczywiście tam są różne poziomy tego tańca

- zaczął aktor.

Roznerski krótko o możliwym angażu w "Tańcu z gwiazdami". "Nie byłem orłem z tańca"

W dalszej części rozmowy aktor zwrócił uwagę na jedną rzecz. Przy okazji nawiązał do swojej postury, która jego zdaniem, nie ułatwiałaby mu nauki tańca. - Ja w szkole nie byłem orłem z tańca. Jestem zresztą dużym facetem i tym większym zawsze trochę trudniej jest tańczyć. No, chyba że ma się przygotowanie jakieś taneczne. Skromniejsi posturą mężczyźni mają jakąś taką lepszą gibkość i to jest talent. Większość tancerzy przecież nie jest wysokich, ja mam 193 centymetry i faktycznie te nogi, czasem jedna pójdzie w lewo, prawo, więc nie pcham się tam specjalnie - dodał Roznerski w rozmowie z Weroniką Zając. Co więcej zdradził na temat możliwego udziału w programie? Tego dowiecie się, oglądając nasz materiał wideo.