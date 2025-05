Mikołaj Roznerski zyskał popularność dzięki roli Marcina Chodakowskiego, w którego od 2012 roku wciela się w serialu "M jak miłość". Od tego czasu aktor zagrał w wielu produkcjach zarówno filmowych, jak i telewizyjnych. Już 20 maja zobaczymy go w nowej roli - poprowadzi program "The Floor". Prywatnie Roznerski jest ojcem nastolatka. Okazuje się, że syn aktora śledzi jego zawodowe poczynania. To zdradził Plotkowi gwiazdor "M jak miłość".

REKLAMA

Zobacz wideo Roznerski ma nastoletniego syna. To on ocenia jego występy!

Mikołaj Roznerski ma nastoletniego syna, który śledzi jego karierę

Aktor doczekał się jedynego dziecka z koleżanką po fachu - Martą Juras. W 2011 roku powitali na świecie syna Antoniego. Para nie jest już razem, ale Roznerski cały czas angażuje się w życie pociechy. Okazuje się, że nastolatek śledzi jego karierę, o czym aktor opowiedział w rozmowie z reporterką Plotka. - Mój syn jest typowym nastolatkiem teraz, gdzie telewizja jest po prostu "be", a internet jest super, ale przychodzi do mnie, bo jestem tatą dochodzącym, to jak jest u mnie i akurat wtedy jest "M jak miłość" i mamy czas, żeby obejrzeć, to on sam prosi: "Tato, włącz 'M jak miłość'. Będziesz dzisiaj, będziesz dzisiaj?" - wyjawił Roznerski. - Czyli nie może się doczekać. I to jest fajne, bo "M jak miłość" przyciąga młodszy target - przyznał aktor.

Następnie celebryta wspomniał, że długo tłumaczył synowi zasady programu "The Floor". - Zobaczył razem ze mną amerykańską wersję i jedyne co powiedział, to: "Tata, ty będziesz lepszy niż ten Amerykanin". To było bardzo miłe. Cieszę się, że mój syn bardzo we mnie wierzy - stwierdził Roznerski w rozmowie z Plotkiem.

Mikołaj Roznerski żałuje decyzji sprzed lat

Jakiś czas temu w rozmowie z "Twoim Stylem" Roznerski wyjawił, że żałował, iż przed laty nie pozostał z Martą Juras. "Mam do siebie ogromny żal, że nie potrafiłem utrzymać rodziny. Byłem za młody i za głupi. Dlatego dziś robię wszystko, by syn tego nie odczuł. Nie jestem ojcem weekendowym" - wyjawił aktor. Jak się okazuje, rodzice Antoniego pozostają w przyjacielskiej relacji, a trzy lata temu w mediach pojawiły się zdjęcia, na których wspólnie świętują urodziny syna.