Iwona Pavlović zasiada w składzie jury kultowego już "Tańca z gwiazdami" od 2005 roku. Jedna z najpopularniejszych jurorek w polskiej przestrzeni medialnej cieszy się przy tym sporym uznaniem, a z jej ocenami liczą się zarówno uczestnicy, inni jurorzy, jak i telewidzowie. Czarna Mamba udzieliła niedawno szczerego wywiadu Agnieszce Matrackiej w cyklu "Ja wysiadam" w kobieta.gazeta.pl, gdzie zdradziła, kogo chciałaby jeszcze ocenić na parkiecie "TzG".

REKLAMA

Zobacz wideo Iwona Pavlović wymienia nazwiska, które widziałaby w "Tańcu z gwiazdami". Jest też apel do Ani i Roberta Lewandowskich [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Iwona Pavlović ujawnia, kogo widziałaby w "Tańcu z gwiazdami". Wystosowała też apel do Lewandowskich

Gdy prowadząca zapytała Pavlović o gwiazdy, które dotychczasowo nie pojawiły się w "TzG", a mogłyby, jurorka długo nie myślała nad odpowiedzią. - Bogusław Linda, Cezary Pazura, Tomasz Karolak, Tomasz Kot... i to już masz czterech facetów. Z młodego pokolenia Ralph Kaminski, Dawid Podsiadło. Z kobiet Magdalena Cielecka, Magdalena Boczarska, Maja Ostaszewska, Agnieszka Grochowska, Sanah, Kasia Sochacka... Uważam, że mamy kolejne piękne pokolenie - wyjawiła Czarna Mamba. Wtem padło też pytanie o Roberta i Annę Lewandowskich. Pavlović nie kryła, że marzy, by w przyszłości dołączyli do uczestników show.

- Wolałabym, żeby nie tańczyli w tej samej edycji. Wolałabym, żeby sobie dopingowali i bili brawo... Mogłoby się to wydarzyć, ale myślę, że musiałoby im się zachcieć, przeżyć tę przygodę - stwierdziła jurorka, po czym zdecydowała wystosować do sławnej pary apel. - Robercie, Aniu, pięknie żyjecie (...). Uwierzcie, że taka przygoda z "Tańcem z gwiazdami" jest niepowtarzalna (...). Tam jest i płacz i łzy i nerwy, ale jest i radość ta grupa ludzi, która jest w programie tworzą tak niezapomniane wszyscy wrażenia. Bardzo dużo osób po czasie wspomina, jak wracają do programu, siadają, by obejrzeć, także Robercie, Aniu dla tych przeżyć, żeby później nawet wspominać to kiedyś, warto. Kiedyś, kiedy będziecie mieć czas, to zapraszamy! - wypowiedziała wprost do kamery Pavlović.

Czarna Mamba odniosła się także do plotek na temat romansu Agnieszki Kaczorowskiej z Filipem Gurłaczem

W tym samym wywiadzie Pavlović została też zapytana o plotki na temat rzekomego romansu między Kaczorowską a Gurłaczem. Przypomnijmy, że ten świetnie radzący sobie duet dostał się do wielkiego finału "TzG". - Nie wiem, co się między nimi dzieje, ale jako zawodowy sędzia, śmiem twierdzić, że tam się nic nie dzieje. (...) Uważam, że świetnie się dobrali ze sobą i mają podobne flow - stwierdziła jasno jurorka.Pavlović