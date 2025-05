Księżna Kate jest uznawana za jedną z lepiej ubranych przedstawicielek brytyjskiej rodziny królewskiej. Żona następcy tronu ma przy tym wiele okazji, by wyrafinowanym poczuciem stylu zachwycać publikę. Stało się tak również przy okazji obchodów 80. rocznicy Dnia Zwycięstwa 5 maja, gdy wraz z najbliższymi księżna pojawiła się na uroczystej paradzie. Plotek postanowił zapytać o ocenę kreacji żony księcia Williama ekspertkę modową i stylistkę Ewę Rubasińską-Ianiro.

Księżna Kate "niczym Audrey Hepburn" na obchodach Dnia Zwycięstwa. "Nie musi olśniewać"

Znawczyni mody już na starcie podkreśliła, że księżnej kolejny raz udało się trafić ze stylizacją w dziesiątkę. - Niczym Audrey Hepburn w wersji XXI wieku, księżna Kate pojawiła się na obchodach Dnia Zwycięstwa w stylizacji, która mogłaby śmiało zaistnieć na każdym najważniejszym światowym evencie - opowiedziała nam Ewa Rubasińska-Ianiro, zwracając przy tym uwagę na poszczególne elementy kreacji. - Bordowo-wiśniowa suknia od Emilii Wickstead, uzupełniona o efektowny kapelusz Seana Barretta i królewska, ale dyskretna biżuterie w stylu retro, stworzyła look pełen królewskiego szyku i ponadczasowej klasy - oceniła stylistka.

To nie tylko moda, to mistrzowska architektura sylwetki: mocniej zarysowane ramiona, wąska talia i subtelne poszerzenie bioder sprawiają, że nawet przy chłopięcej figurze ciało nabiera kobiecych proporcji - jak u stylowej klepsydry. Do tego dyskretna przypinka RAF - hołd dla tradycji, który nie przytłacza, ale dopełnia.

- stwierdziła dalej ekspertka, zachwalając na koniec styl księżnej Walii. - Kate nie musi olśniewać, ona po prostu robi wrażenie. I wie, jak opowiadać historię strojem - podsumowała Ewa Rubasińska-Ianiro.

Na czym polega fenomen stylu księżnej Kate? Znawczyni mody dosadnie nam to wytłumaczyła

Na temat stylu księżnej Kate porozmawialiśmy także niedawno ze stylistką Martą Wolniak, znaną na Instagramie jako CetteFemmeLibre. Ekspertka wyjaśniła dla Plotka, na czym dokładnie polega fenomen stylizacji księżnej Walii i co sprawia, że jej kreacje zachwycają publikę. - Jednym z najbardziej wyróżniających elementów jej podejścia do mody jest umiejętne powtarzanie stylizacji. Kate wielokrotnie pojawia się publicznie w tych samych ubraniach, zmieniając jedynie dodatki, co pokazuje, że prawdziwa elegancja nie wymaga ciągłego kupowania nowych rzeczy. Takie podejście promuje wartości zrównoważonej mody i sprawia, że księżna jest postrzegana jako autentyczna i bliska ludziom - oceniła Marta Wolniak.