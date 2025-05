Edyta Golec jest altowiolistką i wokalistką, którą szersza publiczność zna z zespołu Golec uOrkiestra. Jest też żoną Łukasza Golca, z którym doczekała się trójki dzieci. Ich najstarszy syn Bartłomiej urodził się w 2004 roku, dwa lata później na świat przyszła Antonina. Z kolei w 2008 na świecie pojawił się drugi syn pary - Piotr. Małżonkowie rzadko pokazują w sieci dzieci i by chronić ich prywatność, niewiele publicznie mówią na ich temat. Teraz jednak Edyta Golec uchyliła rąbka tajemnicy. Wszystko dlatego, że córka muzyków zdaje maturę.

Edyta Golec wspierała córkę przed maturą

5 maja rozpoczęły się matury. Przypomnijmy, że maturzyści tego dnia mierzyli się z arkuszami z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin dojrzałości to jednak nie tylko ogromne wydarzenie i stres dla absolwentów szkół średnich, ale także dla ich rodziców i opiekunów. Wygląda na to, że Edyta Golec przywiozła córkę na pierwszy z egzaminów maturalnych. Opublikowała zdjęcie z samochodu, w którym była razem z Antoniną. Przy okazji złożyła życzenia wszystkim tegorocznym maturzystom. "Kochani maturzyści, powodzenia. Połamania pióra, niech wam siądą tematy i zadania. Z przecieków wiem, że będzie luz. Także trzymam kciuki i jestem sercem z wami" - napisała na InstaStories.

Postanowiliśmy dopytać Edytę Golec o szczegóły matury jej córki oraz o to, jaka atmosfera panuje w domu Golców przed maturami Antoniny. "Nasza córka Antosia dzisiaj przystępuje do egzaminu dojrzałości" - zaczęła Edyta Golec. Po chwili dodała:

Jako rodzice zawsze gdzieś w środku będziemy przeżywać emocje naszych dzieci i dzisiaj owszem towarzyszy nam lekka ekscytacja - ale zdaje sobie sprawę, że mój stres nikomu nic dobrego nie przyniesie, więc odpuszczam zamartwianie się, a uwagę skupiam na planach związanych z jutrzejszymi nagraniami najnowszego klipu, piosenki 'Kocham chwile' Golec uOrkiestra & Kamil Bednarek, której premiera z końcem maja

- wyznała.

Edyta Golec wspomina własną maturę

Na tym nie koniec. Zapytaliśmy również Edytę Golec o to, jak wspomina własną maturę. Okazuje się, że wokalistka pamięta ją całkiem dobrze. Nie obyło się wówczas bez stresu. "Swoją maturę wspominam jako jeden z ważniejszych egzaminów, któremu towarzyszył pozytywny, mobilizujący stres, ekscytacja, ale również ta świadomość, że zamykam pewien etap, który pozwala otworzyć kolejny, jakimi były studia na Akademii Muzycznej w Katowicach". Co ciekawe wizja zdawania egzaminu dojrzałości jeszcze długo prześladowała ją w sennych koszmarach. "Piękne wspomnienia - chociaż matura z matematyki (jestem bardziej umysłem humanistycznym) niestety do dzisiaj śni mi się po nocach" - śmiała się altowiolistka.