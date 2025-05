Karol Nawrocki podczas debaty w "Super Expressie" stwierdził, że "mówi w imieniu Polek i Polaków, zwykłych, takich jak on, którzy mają jedno mieszkanie". Dziennikarze podchwycili temat i szybko zweryfikowali słowa kandydata PiS na prezydenta. Portalowi Onet udało się ustalić, że to kłamstwo, a prezes IPN ma dwa mieszkania - jedno 60-metrowe kupione w Gdańsku na kredyt z żoną oraz drugie, kawalerkę, którą, jak początkowo twierdzono, Nawrocki otrzymać miał je od seniora w zamian za opiekę. 5 maja Karol Nawrocki zorganizował konferencję prasową, odnosząc się do sprawy. Co możemy wyczytać z jego mowy ciała? O tym Plotkowi opowiedział specjalista, trener wystąpień publicznych. Maurycy Seweryn.

Karol Nawrocki tłumaczy się z mieszkania. Tak jego zachowanie odebrał ekspert

Karol Nawrocki 5 maja zwołał konferencję prasową. Jednym z pytań było to, dotyczące wspomnianej kawalerki. - Jestem, według prawa, właścicielem mieszkania, do którego nie mam kluczy - twierdził. Postawie kandydata na prezydenta przyjrzał się ekspert. Co zauważył? "Przećwiczona, dobrze przygotowana odpowiedź. Elementem, który zdradza prawdziwe emocje oraz, który zdradza rzeczywistość, tą bardzo prawdopodobną, są zachowania wzrokowe" - zauważa Maurycy Seweryn. "Gdyby przeanalizować punkt po punkcie, sekunda po sekunda, ruchy gałek ocznych oraz proces mrugania pana Nawrockiego, można wyłapać te elementy, które zdradzają prawdziwe emocje. Kiedy mruga, sygnalizuje w momencie komunikacji i wypowiadania konkretnych słów, że to nie jest do końca prawda i, że hamuje agresję" - ocenił specjalista od mowy ciała.

Ekspert podkreśla, że większość osób, które obejrzą konferencję, "będzie miało wrażenie, że Karol Nawrocki mówi prawdę, bo nikt nie będzie wnikał aż tak głęboko w relacje komunikacyjne w zakresie gałek ocznych". "Ludzie będą widzieć kontakt wzrokowy z dziennikarką - czasami patrzenie w dół, ewentualnie w bok" - podkreślił. "Dał się wyprowadzić z równowagi osobie, która reprezentowała jedną ze stacji telewizyjnych. Zaczął na tę dziennikarkę krzyczeć" - dodaje. Maurycy Seweryn zwrócił również uwagę na to, że konferencja, choć poświęcona polityce i miejscowości, w której została zorganizowana, tak naprawdę skupiała się wyłącznie na pytaniu o wspomniane mieszkanie - na które sam Nawrocki cały czas czekał.

Karol Nawrocki nieprzypadkowo wybrał miejsce konferencji prasowej

Jak stwierdził w rozmowie z Plotkiem trener wystąpień publicznych, miejsce konferencji prasowej Nawrockiego wcale nie było kwestią przypadku. "Zorganizowanie konferencji w jakimś obiekcie sportowym, w sali, byłoby ograniczone pod kątem przybycia tak potężnej liczby ludzi, którzy będą machać flagami, będą wywieszać transparenty. I co najważniejsze, nie byłoby w takiej sytuacji możliwości, by wybuczeć, wyśmiać ludzi, którzy zadają konkretne pytania" - dostrzegł Maurycy Seweryn. "Ten element był bardzo ważny w czasie tej konferencji. Działalność, czegoś, co nazywam proksemiką, czyli elementów związanych z tłem konferencji prasowej, bo to działało najmocniej na odbiorców" - podsumował.