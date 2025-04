29 kwietnia Kate i William obchodzili 14. rocznicę ślubu. Wielbiciele royalsów jak co roku liczyli na okolicznościowy portret, jednak tym razem na profilu małżeństwa nie pojawiło się żadne specjalne zdjęcie. Zamiast tego Kate i William podzielili się kadrami ze szkockiej wyspy, gdzie wypełniali reprezentacyjne obowiązki rodziny królewskiej. Dlaczego para przemilczała w mediach społecznościowych temat rocznicy?

Księżna Kate i książę William chcieli skupić się na sobie? "Przeszli wiele trudnych chwil"

W rozmowie z Plotkiem Wioletta Wilk-Turska, ekspertka polskich mediów do spraw brytyjskich oraz główna ekspertka ds. brytyjskiej monarchii, zwróciła uwagę, że brak "specjalnego zdjęcia" najprawdopodobniej wynika z chęci pokazania, że nawet w tym wyjątkowo osobistym dniu para była przede wszystkim "dla ludzi". - Oni ostatnio przeszli wiele trudnych chwil, bo choroba Kate ich mocno dotknęła. Na pewno bali się o jej życie niejednokrotnie, w związku z tym być może kiedy człowiek przeżyje coś takiego, to przestaje się interesować tym, jakie są oczekiwania ludzi. Oni wypełniają swoje obowiązki oficjalne. Robią to naprawdę dobrze. Być może postanowili jednak, że w kwestiach swoich prywatnych spraw zachowają trochę dystansu - tłumaczyła.

Ekspertka zauważyła również, że w ostatnich latach monarchia coraz śmielej pokazuje swoje życie prywatne wbrew temu, czym kierowała się w dawnych czasach. - Walter Bagehot, historyk, politolog, w książce "The English Constitution" opisał dokładnie, czym jest monarchia. I napisał istotne zdanie, że to bardzo ważne, by monarchia choć trochę pozostawała "przysłonięta", że na tym polega jej magia, urok, że nie wszystko wiemy. (...) Myślę, że młodzi Windsorowie bardzo dobrze rozumieją nastroje społeczne, media społecznościowe, rozumieją, że trzeba coś pokazać, ale być może w tym przypadku nie chcieli robić jakichś nadzwyczajnych sesji z tej okazji. Może takie naturalne zdjęcia ze Szkocji są lepsze, bo pokazują ich takimi "normalnymi" - zauważyła.

Księżna Kate i książę William celowo zrezygnowali z medialnego świętowania

Podobnego zdania jest również Marta Rodzik, ekspertka od PR-u. Według niej Kate i William po ostatnim, wyjątkowo trudnym czasie w ich życiu, chcieli spędzić 14. rocznicę ślubu zupełnie inaczej. - Chcieli uciec od zgiełku medialnego, jaki w ostatnim czasie był wokół nich. Świat był skupiony na chorobie księżnej Kate, która udzielała wielu komentarzy na ten temat. To świadome zachowanie pary królewskiej i przemyślana decyzja - tłumaczy w rozmowie z Plotkiem.