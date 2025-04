Tłum gwiazd pojawił się na gali Time100, na którym legendarny tygodnik "Time" wyróżnił najbardziej wpływowe osoby za rok 2025 roku. Na czerwonym dywanie zauważyliśmy m.in. Blake Lively z mężem Ryanem Reynoldsem, Demi Moore, Scarlett Johansson, Serena Wiliams czy Nicole Scherzinger. O ocenę stylizacji gwiazd poprosiliśmy stylistkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Pela podgląda Kaczorowską z "TzG"? Ostra odpowiedź

Stylistka zachwycona Blake Lively na imprezie Time100. "Kwintesencja hollywoodzkiego glamour"

Wiktoria Wolniak-Czupajło to obecnie jedna z bardziej wziętych stylistek. Ma na koncie pracę dla topowych marek przy wielu sesjach i produkcjach telewizyjnych, jak "Love Island" czy "Ninja Warrior". W rozmowie z Plotkiem ekspertka wyróżniła suknię Lively. - Blake zaprezentowała się w spektakularnej sukni w odcieniu antycznego różu z konstrukcyjnym gorsetem i opadającymi rękawkami. Stylizacja jest kwintesencją hollywoodzkiego glamour z nutą romantyzmu. Materiał pięknie współgra z jej typem urody, a dopasowany krój idealnie podkreśla sylwetkę. Bardzo udana stylizacja – klasyczna z charakterem. 9/10 - powiedziała Wiktoria Wolniak-Czupajło. Omawiane stylizacje znajdziesz w galerii na górze strony.

Nicole Scherzinger zabrakło subtelności

Nieco niższą notę ocenę od stylistki otrzymała Nicole Scherzinger. Była solistka The Pussycat Dolls. - Nicole postawiła na efektowną czarną suknię o syrenim kroju, z cekinami i satynową górą. Stylizacja podkreśla sylwetkę i robi wrażenie - jest kobieca i mocna. Jednak głęboki dekolt i intensywny połysk sprawiają, że całość balansuje na granicy elegancji oraz scenicznego efektu. Stylizacja z pewnością zapada w pamięć, choć może nie każdemu trafi w gust. Odrobina subtelności dodałaby jej lekkości. Mocna, pewna siebie stylizacja z lekkim przesunięciem w stronę showbiznesowego blichtru. 7/10 - stwierdziła stylistka.

Demi Moore postawiła na kobiecość i minimalistyczną formę

W tym sezonie Demi Moore przeżywa prawdziwy renesans swojej kariery. Gwiazda zachwyciła krytyków filmowych, co zakończyło się nominacją do Oscara za film "Substancja". Moore robi wrażenie także na czerwonych dywanach. - Demi postawiła na klasyczną elegancję w delikatnej, jasnej sukni z drapowaniem i halterem. Stylizacja jest subtelna, bardzo kobieca i świetnie współgra z jej urodą i dojrzałością. Zwiewny materiał dodaje lekkości, a minimalistyczna forma – klasy. To nie jest look, który zaskakuje, ale z pewnością budzi uznanie za stylową konsekwencję i ponadczasowość. 9/10 - powiedziała Wiktoria Wolniak-Czupajło Plotkowi.

Serena Williams przekombinowała

Ekspertka najniższą ocenę wystawiła Serenie Williams. - Serena pojawiła się na gali Time100 w czarnej, dopasowanej sukni z licznymi transparentnymi wstawkami, które tworzą efekt warstw i wycięć na całej długości sylwetki. Kreacja ma dekolt typu off-shoulder, a stylizację uzupełniają długie, tiulowe rękawiczki, masywny srebrny naszyjnik i klasyczne czarne szpilki. Stylizacja Sereny Williams to próba połączenia elegancji z drapieżnością, ale efekt jest nieco przekombinowany. Prześwity i rękawiczki konkurują o uwagę z biżuterią, przez co całość traci lekkość. Serena wygląda pewnie, ale sukienka nie należy do najbardziej udanych – zbyt wiele się dzieje. 6/10 – za odwagę, ale zabrakło spójności - stwierdziła Wolniak-Czupajło.

Gwiazdy na gali Time100Otwórz galerię