Robert Czerwik ocenił look Meghan Markle. Jego opinia zaskakuje

Meghan Markle i książę Harry niedawno pojawili się na prestiżowym wydarzeniu Time100 Summit w Nowym Jorku. Zakochani wzbudzili ogromne zainteresowanie ze względu na dopracowane stylizacje. Uwagę wszystkich skradła szczególnie kreacja Meghan, której całkowita wartość przekroczyła 120 tysięcy złotych.

Zobacz wideo Netflix i Meghan Markle poprawią TWOJE życie. "With love, Meghan"

Robert Czerwik ocenił stylizację Meghan Markle. Nie krył zachwytu

W niedawnej rozmowie z Plotekim stylizację Meghan ocenił projektant mody Robert Czerwik, który stwierdził, że ukochana księcia Harry'ego zaprezentowała się w ubraniach idealnie wpisujących się w nowoczesne, a przy tym luksusowe trendy. "Meghan Markle pojawiła się w looku, który jest kwintesencją współczesnej, luksusowej elegancji. Beżowy garnitur od Ralpha Laurena - lniany, znakomicie skrojony, z idealnie wyważoną linią ramion i perfekcyjnie poprowadzonym rękawem - to dowód na to, że jakość w modzie widać z kilometra" - wyjawił projektant. Następnie ekspert zwrócił uwagę na to, że całość looku była wyważona i przemyślana - bez ostentacyjnego przepychu, za to z dużym wyczuciem klasy i detalu. To stylizacja, która kosztuje (około 20 tysięcy za sam garnitur, plus dodatki w postaci koszuli, biżuterii i zegarka), ale nie epatuje ostentacyjnym przepychem, wręcz przeciwnie - wszystko tu działa w duchu dyskretnego luksusu. Koszula za tysiąc złotych? Tak. Zegarek za kilkaset? Oczywiście. Naturalnie. Ale dopiero razem tworzą wrażenie "zamożności z klasą", a nie "zamożności na pokaz". - wyjawił ekspert.

Robert Czerwik zachwycił się stylizacją Meghan Markle. Zwrócił uwagę na detale

Robert Czerwik w dalszej części rozmowy z Płotkiem ocenił stylizację Meghan Markle jako przykład współczesnego podejścia do mody, w którym liczy się subtelność, perfekcyjne szycie i świadomy dobór dodatków. "Czy to stylizacja, która wywoła zachwyt? Tak, ale w odpowiednim towarzystwie. To nie jest krzykliwa moda. To moda dla tych, którzy znają się na rzeczy. Dla których wartość leży w detalu, szwie, linii ramienia. Choć Meghan nie należy dziś do ulubienic mediów - i szczerze mówiąc, w dużej mierze sama zapracowała sobie na swoją kontrowersyjną pozycję - to nie sposób odmówić jej stylu. Tutaj wygląda po prostu świetnie. Silna, ale kobieca. Nowoczesna, ale ponadczasowa" - wyjawił zachwycony stylista, a następnie podsumował. "Ocena? Stylizacja na 5 z plusem. I to nie tylko za metki, ale za podejście. Bo ten look naprawdę „robi robotę" - dodał Czerwik.