Na początku ubiegłego roku "Pytanie na śniadanie" przeszło radykalne zmiany. Zwolniono wszystkie pary prowadzących, zastępując ich nowymi twarzami. Z posadą pożegnała się wówczas także Małgorzata Tomaszewska, która tworzyła antenowy duet z Aleksandrem Sikorą. Okazuje się, że prezenterka ma już nową pracę. Niedługo zobaczymy ją w śniadaniówce TVN.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomaszewska przerzuciła się na "halo tu polsat". Tak zareagowała na pytanie o duet z Sikorą

Małgorzata Tomaszewska nową gwiazdą "Dzień dobry TVN". Miała też inne propozycje

Małgorzata Tomaszewska jest jedną z najpopularniejszych prezenterek. Prowadziła nie tylko programy telewizyjne i koncerty, ale także różnego rodzaju eventy. Po zwolnieniu z Telewizji Polskiej gwiazda na jakiś czas zniknęła z anteny. W niedzielę dowiedzieliśmy się, że Tomaszewska wkrótce powróci do telewizji. Prezenterka ma bowiem zasilić szeregi "Dzień dobry TVN". W porannym programie będzie przygotowywać autorskie reportaże dotyczące aktualnych tematów. Informator Plotka zdradził, że o gwiazdę ubiegała się także inna stacja.

Małgorzatę Tomaszewską chciał zatrudnić również Polsat. Ta jednak wybrała "Dzień dobry TVN

- wyjawił nasz rozmówca. Posadę w "halo tu Polsat" znalazł natomiast Aleksander Sikora, z którym Tomaszewska współprowadziła "Pytanie na śniadanie". Celebrytka zdecydowała jednak, że woli konkurencyjną stację.

Małgorzata Tomaszewska zdradziła, dlaczego zwleka ze ślubem

Podczas przerwy od pracy w telewizji Małgorzata Tomaszewska skupiła się na życiu rodzinnym. Na początku roku prezenterka powitała na świecie córkę. Powoli szykuje się także do ślubu ze swoim ukochanym. Okazuje się jednak, że uroczystość nie odbędzie się w najbliższym czasie. W rozmowie z portalem Jastrząb Post gwiazda zdradziła, co jest tego powodem. - Nie znalazłam czasu. Co więcej - powiem, nie dość, że nie znalazłam w kalendarzu, to jeszcze nie znalazłam w głowie tego czasu, żeby w ogóle o tym na spokojnie pomyśleć. Nie wiem, jak to będzie, czas pokaże - przyznała celebrytka. ZOBACZ TEŻ: Zjawiskowa Małgorzata Tomaszewska na Jupiterach Roku. Postawiła na totalny hit