20 kwietnia Rafał Trzaskowski i Małgorzata Trzaskowska złożyli życzenia wielkanocne, które zostały zamieszczone na ich instagramowych kontach. Jednak nie tylko słowa prezydenta Warszawy i jego małżonki zwróciły uwagę internautów. Stylizacje pary prezydenckiej wywołały wiele reakcji w sieci. Jak look Małgorzaty Trzaskowskiej ocenił ekspert?

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Holland i Jacek Dehnel popierają Biejat, wybiorą Trzaskowskiego

Małgorzata Trzaskowska zachwyciła kreacją. Ekspert ocenił stylizację żony Rafała Trzaskowskiego

Na udostępnionym w sieci nagraniu para zaprezentowała się w stylowych strojach. Rafał Trzaskowski postawił na klasyczną granatową marynarkę i białą koszulę, z kolei jego żona wybrała elegancką białą bluzkę. W rozmowie z Plotkiem ekspert modowy i stylista Michał Musiał ocenił wielkanocną stylizację Małgorzaty Trzaskowskiej. Specjalista, odnosząc się do looku żony prezydenta Warszawy, nie szczędził pochwał, podkreślając, że jej modowy wybór to przykład doskonałego gustu. "Małgorzata Trzaskowska to jedna z tych żon polityków, które zachwycają doskonałym wyczuciem stylu. Małżonka prezydenta Warszawy od jakiegoś czasu wybiera kobiece, aczkolwiek bardzo eleganckie rozwiązania. Nie inaczej było i tym razem. Podczas składania świątecznych życzeń Trzaskowska pokazała się w lejącej, białej bluzce, którą zestawiła z ciemniejszym dołem. Kropką nad i okazała się subtelna biżuteria i perfekcyjna fryzura... " - wyjawił w rozmowie z nami ekspert.

Małgorzata Trzaskowska może się pochwalić świetnym wyczuciem stylu. Ekspert podsumował stylizację żony Rafała Trzaskowskiego

W dalszej części wypowiedzi Michała Musiała dla Plotka ekspert poddał pod ocenę fryzurę Małgorzaty Trzaskowskiej. Także i tutaj specjalista nie szczędził pochwał. Zgodnie z jego opinią fryzura żony Rafała Trzaskowskiego była idealnym dopełnieniem całej stylizacji. - Gra tutaj zarówno kolor, jak i linia strzyżenia. Teraz tak właśnie się czeszemy - naturalnie i lekko. Patrząc na Małgorzatę Trzaskowską trudno się do czegokolwiek przyczepić" - wyznał w rozmowie z nami stylista. ZOBACZ TEŻ: Wielkanocna stylizacja Dudy pod lupą eksperta. "Znów zaliczyła wpadkę"