Ekspert ocenił wielkanocną stylizację Dudy. Dosadnie podsumował

20 kwietnia na oficjalnym koncie na YouTube Andrzeja Dudy pojawiły się życzenia wielkanocne od pary prezydenckiej. Na nagraniu padły słowa o nadziei, pokoju i rodzinnych więziach. Jednak wielu internautów zwróciło uwagę nie tylko na same życzenia, ale również rzucającą się w oczy stylizację Agaty Dudy. Pierwsza dama postawiła na elegancki garnitur w kolorze lawendowym. Jako dopełnienie swojego "looku" wybrała delikatną biżuterię. Co na temat stylizacji prezydentowej sądzi ekspert?

Agata Duda skrytykowana przez eksperta za wielkanocną stylizację. Mogło być lepiej

W rozmowie z Plotkiem ekspert modowy i stylista Michał Musiał poddał pod ocenę wielkanocną stylizację Agaty Dudy. Specjalista wyznał, że choć sam pomysł garnituru uznaje za całkiem trafny i odpowiedni do okazji, to jego największe zastrzeżenia wzbudziły szczegóły - przede wszystkim krój spodni. "Agata Duda tym razem po raz kolejny postawiła na garnitur. Sam zamysł nie był zły, aczkolwiek stylizację pogrążyły fasony. Do marynarki nie można się przyczepić, jednak spodnie powinny być szersze lub wyraźnie rozszerzane, co doskonale wpisuje się w aktualne trendy i świetnie modeluje sylwetkę" - wyjawił. Przy okazji ekspert miał dla pierwszej damy radę, dzięki której w przyszłości będzie mogła zaprezentować się lepiej. "Zapiętą pod szyję bluzkę należałoby zastąpić niezwracającym uwagi minimalistycznym topem. Szyja optycznie stałaby się dłuższa, a cały look nabrałby bardziej nowoczesnego charakteru" - dodał w rozmowie z nami.

Agata Duda znowu zaliczyła modową wpadkę? Ekspert dosadnie podsumował

W dalszej części wypowiedzi Michała Musiała dla Plotka krytyce poddana została również fryzura Agaty Dudy. Zdaniem stylisty, krótka długość włosów nie działa na korzyść pierwszej damy. Przy okazji ekspert podsumował cały look żony Andrzeja Dudy. "Fryzura pierwszej damy także mogłaby wyglądać zdecydowanie lepiej. Dłuższe włosy dodałyby twarzy lekkości i złagodziłyby rysy. Patrząc na Agatę Dudę, można rzec, że całość miała potencjał, lecz po raz kolejny została przekombinowana. Niestety małżonka prezydenta znów zaliczyła wpadkę" - podsumował w rozmowie z nami stylista. ZOBACZ TEŻ: Porównał styl Agaty Dudy i Jolanty Kwaśniewskiej. Jednej nieźle się oberwało