Karol Nawrocki ma obecnie bardzo napięty grafik. Polityk prowadzi kampanię wyborczą, a niedawno pojawił się na debatach. O jego wystąpieniu w Końskich przeczytacie tutaj. Teraz na instagramowym profilu żony polityka pojawiło się ich wspólne nagranie. Złożyli rodakom wielkanocne życzenia.

Karol i Marta Nawroccy przemówili. "Niech będzie to czas głębokiej refleksji"

- Wielkanoc to czas nadziei i zwycięstwa życia nad śmiercią. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy państwu radości serca, wiary płynącej ze zmartwychwstałego Chrystusa. Niech będzie to czas głębokiej refleksji, zadumy i naszej wspólnej nadziei. Z całego serca życzymy państwu błogosławionych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych - powiedział Karol Nawrocki na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Na koniec głos zabrała także jego żona Marta. - Wesołego Alleluja! - powiedziała.

Robert Czerwik komentuje stylizacje Marty i Karola Nawrockich. Polityk "wygląda świetnie"

Naszą uwagę przykuły stylizacje polityka i jego żony. Postanowiliśmy poprosić Roberta Czerwika o ocenę ich strojów. Projektant pochwalił wygląd Karola Nawrockiego. - Kochani, święta to czas oficjalnych życzeń. Państwo Nawroccy te życzenia złożyli - i to z przytupem. Tym razem sytuacja odwrotna niż zwykle – pan Nawrocki wygląda po prostu świetnie. Stylizacja? Wybitna. Czysta, polityczna, elegancka. Wszystko w punkt – nie ma się do czego przyczepić - powiedział nam Robert Czerwik.

Projektant nie miał takiego samego zdania o żonie polityka. - Pani Nawrocka? Tu już jestem mniej przekonany. Mamy piękny, sielski background [tło - przyp.red.], delikatne kolory, zaduma – i nagle bum: ostro różowa marynarka ze złotymi guzikami, do tego koszula w odcieniu mleka. Stylizacja wygląda schludnie, to fakt, ale ten kolor? Krzyczy. I to głośno - dodał. Projektant wyjawił nam także, jakie kolory lepiej pasowałyby do życzeń świątecznych. - Może mleczna marynarka? Może klasyczna czerń? Coś bardziej stonowanego? Dla mnie ten look to trochę za dużo jak na wielkanocne życzenia. Bardzo mocna, bardzo agresywna stylizacja - skwitował w rozmowie z nami.