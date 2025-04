Natasza Urbańska jest dość zabieganą polską gwiazdą, aktualnie spełniając się przede wszystkim w roli jurorki w "The Voice Kids". Prywatnie Urbańska tworzy zgraną parę z Januszem Józefowiczem, z którym wspólnie wychowuje 17-letnią córkę Kalinę. Plotek postanowił zapytać artystkę, jakie plany jej rodzina ma zbliżające się święta wielkanocne. Odpowiedź Nataszy może was zaskoczyć.

Natasza Urbańska wybrała się na Wielkanoc poza granice Polski. "Planujemy odpocząć"

Mimo iż większość Polaków w święta pozostaje w domach lub wyjeżdża co najwyżej do rodziny, coraz popularniejszym sposobem spędzania dni wolnych są krótkie zagraniczne wczasy. Do osób, które zdecydowały w ten sposób obchodzić tegoroczną Wielkanoc należy właśnie Urbańska. - W tym roku zdecydowaliśmy się wyjechać. Zabraliśmy córkę - wyjawiła dla Plotka gwiazda. Rodzina artystki poleciała aż do Japonii!

Jajka zamieniliśmy na sushi. Planujemy odpocząć od codziennego szaleństwa, chłonąć w pełni kulturę japońską i jeść dużo zdrowego! A po powrocie czeka nas pracowity czas

- opowiedziała nam ze szczegółami Natasza.

Tak święta spędzą inne gwiazdy. Agata Młynarska liczy na "odświętność", a Bartosz Pniewski zamierza morsować

Oprócz Urbańskiej o swoich świątecznych planach opowiedzieli dla Plotka także inni polscy celebryci. Agata Młynarska wyjawiła nam, że w jej rodzinie zwraca się uwagę przede wszystkim na duchowy wymiar Wielkanocy. - Święta są dla mnie przeżyciem dla duszy. Ważny jest wspólny stół, biały obrus i kolorowe jajka. Mazurka i makowca robimy sami. Liczy się odświętność chwili i czas razem. Nie widzę potrzeby wydawania pieniędzy na duże ilości jedzenia i zbędne rzeczy - opowiedziała dziennikarka. Nieco inne podejście do sprawy ma za to Bartosz Pniewski, znany szerzej jako HighBart. - W okresach świątecznych staram się nie patrzeć na koszta, tylko spełniać marzenia najbliższych jeżeli są w zasięgu przyzwoitości. Nie ukrywam, że lubimy się w tym rodzinnym czasie rozpieszczać. Od zawsze staram się spędzać je w gronie najbliższych, więc i tym roku spędzimy je w domu rodzinnym jedząc, saunując, morsując i dobrze się bawiąc. Takie kilka chwil odcięcia od życia codziennego - wyjawił Plotkowi gwiazdor. Więcej na temat świątecznych planów gwiazd możecie przeczytać w artykule Marcina Wolniaka: "Kupicha szuka jaj, Kurska - chrzanu. Ogórek upiecze kaczkę, a Pniewski będzie saunował. Tak gwiazdy spędzą Wielkanoc".