Joanna Koroniewska to znana aktorka, która ma na koncie role w wielu produkcjach filmowych. Ogromną rozpoznawalność przyniosła jej rola Małgorzaty Chodakowskiej w serialu "M jak miłość". Mimo pasji do aktorstwa Koroniewska postanowiła sprawdzić się w nowej roli. Już 21 kwietnia zadebiutuje program "Zróbmy sobie dom", który poprowadzi. W formacie aż dziewięć par będzie rywalizować o główną nagrodę, czyli dom. Doświadczeniem w temacie remontowania wnętrz może pochwalić się teściowa Joanny Koroniewskiej, Katarzyna Dowbor. Wsparła aktorkę?

Zobacz wideo Joanna Koroniewska szczerze o nowym programie. Co na to Katarzyna Dowbor?

Joanna Koroniewska ukrywała wiadomość o nowym programie? "Długo nie rozmawiałam z nią o tym"

Zapytaliśmy Joannę Koroniewską o reakcję Katarzyny Dowbor na jej nowy program. Aktorka przyznała, że początkowo nie chwaliła się wieścią o projekcie. - Szczerze powiem, że ja bardzo długo nie rozmawiałam z nią o tym. Oczywiście powiedziała, że super, natomiast mama Kasia wie, że obie jesteśmy osobami, które cały czas coś remontowały, remontują i będą remontować. My po prostu kochamy to robić i powiem szczerze, że nie była zaskoczona, że tę propozycję przyjęłam. Wiedziała, że to jest mój konik, że uwielbiam to robić - powiedziała nam. Joanna Koroniewska dodała, że teściowa jest jedyną osobą, której rady są dla niej istotne w kwestii urządzania wnętrz. - Jeżeli kiedykolwiek w życiu kogoś słuchałam albo ona kogoś słuchała, bo my nie lubimy słuchać architektów, to słuchamy siebie nawzajem - skwitowała Joanna Koroniewska. Widać, że teściowa ją doskonale zna.

Joanna Koroniewska o Hiszpanii. "W Polsce czuję się bezpieczniej"

Zapytaliśmy Joannę Koroniewską o minusy życia w Hiszpanii. Wspomniała o braku polskich specjałów kulinarnych. - Oczywiście, nie jest Polską, nie mamy kiszonych ogórków, kotletów schabowych, mielonych, które jem w ilościach wielkich. Czego jeszcze nie ma? Hiszpania ma na pewno piękną pogodę, chociaż ostatnie dwa miesiące pokazały, że to w Polsce jest ładniej, bo tam ciągle pada, więc te anomalie pogodowe są wszędzie - wyznała aktorka. Poruszyła także temat bezpieczeństwa. - Na pewno w Polsce czuję się bezpieczniej niż tam. (...) Myślę, że w tej Polsce jednak, patrząc na dzieci, funkcjonuje mi się bardzo dobrze, powiedziałabym czasami lepiej - dodała.