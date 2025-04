Meghan Markle nie przestaje zaskakiwać. Po marcowej premierze swojego netfliksowego show "With love, Meghan" oraz rozkręceniu własnej marki produktów "As ever", żona księcia Harry'ego postanowiła powrócić do korzeni i ruszyć z nowym podcastem - "Confessions of a Female Founder" ("Wyznania założycielki" - z ang.). Przypomnijmy, że w 2022 roku Markle wypuściła już jeden - "Archetypes", którego produkcja po pierwszym sezonie została jednak wstrzymana. Czy jej najnowszy projekt przypadł słuchaczom do gustu? Plotek postanowił posłuchać podcastu Markle i ocenić go samodzielnie!

Pierwszy odcinek "Confessions of a Female Founder" - więcej prywaty niż "wyznań założycielki"

W premierowym odcinku podcastu Meghan porozmawiała z założycielką aplikacji randkowej Bumble Whitney Wolfe Herd. Należy przy tym zaznaczyć, że przez ten cały czas obydwie panie nie kryły, iż prywatnie bardzo dobrze się znają i przyjaźnią. Kwestia ta znacząco wpłynęła na przebieg ich dyskusji jak i cały epizod, gdyż mimo poruszania tematów związanych z biznesem - co chwilę schodziły one w kierunku prywatny i zachwalania siebie nawzajem. Choć Meghan dobrze prowadziła rozmowę, próbując skupić się wokół postaci Whitney i jej osiągnięć jako przedsiębiorczyni (przypomnijmy, że m.in. w 2018 roku w wieku zaledwie 28 lat znalazła się na listach magazynu "Time", jak i "Forbes" pośród najbardziej wpływowych, młodych osób) - dyskusja przyjaciółek i tak sprowadzała się do wyznań dotyczących przede wszystkim życia prywatnego. Jeżeli już pojawiały się porady biznesowe, były to wskazówki skrajnie sztampowe, które równie dobrze moglibyście usłyszeć od popularnych na TikToku "coachów rozwoju".

Spory aspekt tego odcinka stanowiły także rozmowy na temat macierzyństwa i radzenia sobie w biznesie będąc mamą. Najczęściej omawianą w mediach kwestią stało się wyznanie Meghan dotyczące okresu jej połogu, gdy gwieździe przyszło się zmagać ze stanem przedrzucawkowym. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Meghan Markle przerywa milczenie o problemach zdrowotnych. 'Kwestie życia i śmierci'". Temat łączenia macierzyństwa z prowadzeniem firm był jednym z ciekawszych w całej rozmowie i faktycznie mógł zainteresować słuchaczy. Osoby, które włączając pierwszy odcinek "Confessions of a Female Founder" liczyły na wsłuchanie się w inspirującą historię młodej przedsiębiorczyni, która dzieli się swoimi przemyśleniami i radami, mogły odczuć spory niedosyt.

Drugi odcinek "Wyznań założycielki" - właśnie tak wyobrażałam sobie ten podcast

Gościnią drugiego epizodu podcastu Meghan była Reshma Saujani, amerykańska adwokatka i założycielka organizacji non-profit "Girls Who Code" oraz ruchu "Moms First". Już na początku można było odczuć inną energię pomiędzy rozmówczyniami, gdyż Meghan i Reshma znały się przed nagrywaniem podcastu, jednak nie były przyjaciółkami - inaczej niż w przypadku odcinka z Whitney. Choć Reshmie również zdarzyło się podkreślać, jak cudowną osobą jest Markle i jak ją podziwia, to częstotliwość "słodzenia sobie" była znacznie ograniczona. Meghan prowadziła odcinek, jednak dawała pole dla szerokich wypowiedzi Saujani, dopytując ją w odpowiednich momentach lub ciągnąc konkretne tematy, które mogły wydawać się ciekawe słuchaczom. W przeciwieństwie do pierwszego epizodu rozmówczynie skupiły się na tematach biznesowych i naukowych, jedynie, by w pasujących do tego chwilach zgrabnie przechodzić do kwestii związanych z życiem prywatnym gościni.



Nie brakowało także poruszania cięższych wątków - w tym m.in. kwestii poronienia, którego miały doświadczyć zarówno Markle, jak i Saujani. Historie Reshmy i sposób, w jaki o nich opowiadała, wydawały się bardziej inspirujące, a zarazem i poruszające. Moim skromnym zdaniem drugi odcinek podcastu znaczniej wpasował się w schemat tytułowego "wyznania założycielki".

Trzeci odcinek podcastu Meghan - główne skrzypce wreszcie odegrała "założycielka"

W trzecim odcinku "Wyznań" Meghan zaprosiła do rozmowy bizneswoman Kadi Lee - założycielkę marki Highbrow Hippie, która zajmuje się produktami pielęgnacyjnymi do włosów. Gościni również była dobrą znajomą Markle, gdyż już na początku odcinka opowiedziały, jak się poznały. Przez cały epizod można było odczuć dobrą energię pomiędzy kobietami, co wpłynęło na bardziej pozytywny odbiór ich dyskusji. Tematyka ponownie skupiała się na biznesie, zakładaniu firmy i pracy, odstawiając na bok kwestie prywatne Lee. Odczułam, że w tym odcinku zdecydowanie najwięcej opowiadała Kadi, podczas gdy Meghan poprawnie odnajdywała się w roli osoby przeprowadzającej wywiad. Żona księcia Harry'ego najmniej mówiła przy tym o sobie, a jej gościni w przeciwieństwie do poprzedniczek nie rozpływała się nad geniuszem i biznesową smykałką Markle.



Rozmowa była ciekawa, a dla osób zainteresowanych tematem branży pielęgnacji włosów na pewno inspirująca. Ważny jej aspekt odegrały również poruszane kwestie rasizmu oraz zakładania biznesu przez osoby czarnoskóre. Sukces marki Kadi mimo opisywanych przez nią przeciwności faktycznie może natchnąć słuchaczy do działania. Z odcinka na odcinek można było też dostrzec zmieniającą się w nich rolę Meghan, która jak wielu zakładało, będzie chciała ponownie promować swoją osobę. W trzecim epizodzie celebrytka całkowicie zeszła na drugi plan i starała się nie wtrącać do opowieści Lee.

Przesłuchałam trzy odcinki "Confessions of a Female Founder" - jaką prowadzącą jest Meghan Markle?

Choć skłamałabym, pisząc, że podcast Markle odmienił moje życie i marzę po jego wysłuchaniu, by zostać przedsiębiorczynią, muszą zwrócić uwagę na największą zaletę tego projektu. Jest nim sposób, w jaki Meghan go prowadzi. Po premierze kontrowersyjnego show na Netfliksie, który prędko został określony programem-wizytówką "idealnej" Markle, podcast pozytywnie mnie zaskoczył - swoją naturalnością oraz faktem, że gwiazda faktycznie skupia się w nim na osobach, które do poszczególnych odcinków zaprasza. Zdecydowanie nie jest to podcast o Meghan Markle, mimo iż zdarzają się momenty zachwalania jej osoby - co robią jednak gościnie w kontekście prowadzonych rozmów. Jest to do przeżycia. Słuchaczy powinny zainteresować przede wszystkim sylwetki zapraszanych rozmówców. Jeżeli liczycie, że po przesłuchaniu "Wyznań" poznacie tajniki biznesu i będziecie wiedzieć, jak założyć przynoszącą milionowe zyski markę - raczej się zawiedziecie.