"The 50" to nowy show od Prime Video. Program polega na tym, że grupa celebrytów i influencerów została osadzona w nietypowym miejscu. W tajemniczym zamku zarządza gospodarz w masce lwa. W trakcie ośmiu odcinków bohaterowie walczą dla swoich fanów o nagrodę pieniężną w wysokości do 100 tysięcy zł. Przez cały czas obserwują ich widzowie. Jak można się domyślić, nie brakuje nietypowych wyzwań i emocjonujących rozgrywek. Jedną z uczestniczek jest Marianna Schreiber. Na jej temat wyszły szokujące fakty.

"The 50". Marianna Schreiber nie spodobała się widzom? Mało kto się tego spodziewał

Marianna Schreiber pojawiła się w programie "The 50". Okazało się, że swoim uczestnictwem nie powaliła widzów na kolana. Jak przekazał informator Plotka, po zakończeniu nagrywek Amazon Prime zorganizował jeszcze specjalny odcinek. Wśród osób, które w nim wystąpiły, zabrakło Marianny Schreiber. - Amazon Prime zorganizował nagranie specjalnego odcinka po zakończeniu show, bo przecież zdjęcia do całego show zakończyły się w ubiegłym roku. Na nagraniach pojawiło się około 20 uczestników. Wśród nich zabrakło Marianny Schreiber. Twórcy uznali najwidoczniej, że nie była interesująca w tym przedsięwzięciu i nie przyciąga widzów - wyjawił informator Plotka.

Jakie wrażenie zrobiła Marianna Schreiber w "The 50"? Szokujące słowa Filo

Jedną z uczestniczek "The 50" została drag queen Filo. W rozmowie z Plotkiem wyznała, jak Marianna Schreiber zachowywała się na planie. Podkreśliła, że jej zachowanie zmieniało się, gdy kamer nie było w pobliżu. - Nie dało się z nią porozmawiać za bardzo, bo ona była "anty" na wszystko. Nie była lubiana, nikt z nią nie rozmawiał. Wydaje mi się, że ona jest "tworem", bo jak się włączyła kamera, to zupełnie inny człowiek. I żałuję, że nasza rozmowa w kuchni nie została cała pokazana, bo trwała 20 minut i Marianna powiedziała, że jakby miała homoseksualne dziecko, to by oddała. Nie ma tego w programie niestety. (...) Hipokrytka, szukająca atencji, ale uważam, że to jest maska - skwitowała w rozmowie z nami.