Małgorzata Rozenek-Majdan przez lata angażowała się w kwestę walki o refundowanie in vitro. W ostatnim wywiadzie z Plotkiem celebrytka zdradziła, że nie zamierza spoczywać na laurach. Są inne sprawy, którymi chce się zająć, a jedną z nich jest endometrioza. - Średni czas oczekiwania na diagnozę to między osiem, a dziesięć lat - to bardzo długo. Kobiety, które zgłaszają problemy z endometriozą, bardzo często są traktowane jak histeryczki, które wymyślają sobie problemy i ból. Jest jeszcze na pewno bardzo dużo do zrobienia w tym temacie - przyznała. 14 kwietnia gwiazda spotkała się z ministrą zdrowia - Izabelą Leszczyną. Uwagę od razu przyciągnęła jej stylizacja. Ekspert nie pozostawił żadnych złudzeń.

Małgorzata Rozenek-Majdan oczarowała Roberta Czerwika. "Wszystko zawsze przemyślane"

Projektant już na wstępie zauważył, że Rozenek-Majdan ma rzadko spotykaną umiejętność dopasowania się do miejsca i okazji. - To sztuka, którą ona opanowała do perfekcji (...) Jej stylizacje w Sejmie są świetnym przykładem tego, jak można wyglądać profesjonalnie, a jednocześnie z klasą i charakterem. Garnitury, eleganckie sukienki, czasem klasyczna koszula ze spodniami - wszystko zawsze przemyślane - podkreślał w rozmowie z Plotkiem.

Czerwik zdradził również, która stylizacja Rozenek z Sejmu przypadła mu najbardziej do gustu. - Moją ulubioną stylizacją jest prosta sukienka z dekoracyjnym marszczeniem, o długości 7/8. To fason, który sprawdza się w każdej oficjalnej sytuacji - jest elegancki, nieprzekombinowany, z lekkim dystansem, ale i kobiecą energią. Tak powinna ubierać się pierwsza dama! Czysto, klasycznie, ale z pazurem - mówił. Zdjęcia kreacji znajdziecie w naszej galerii.

Małgorzata Rozenek będzie miała nowe show w TVN

Rozenek pojawiła się na 18. urodzinach Plotka, gdzie opowiedziała o swoim autorskim projekcie. Celebrytka nie była w stanie ukryć ekscytacji. - Jestem teraz w zdjęciach do programu, którego premiera jest pod koniec września na głównej antenie TVN-u. Programu, który razem ze swoimi partnerami wymyśliłam, wyprodukowałam i który wprowadzimy na antenę. Nad którym już pracujemy. I to będzie program, który dokona zmiany. Nie tylko wśród uczestniczek naszego programu, ale również mam nadzieję wśród widzów - tłumaczyła.