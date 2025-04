Wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie. Już 18 maja Polacy zdecydują, kto według nich powinien zająć miejsce Andrzeja Dudy, który po dwóch kadencjach opuści Pałac Prezydencki. Telewizja Republika 14 kwietnia zorganizowała własną debatę - w kontrze na debatę, która odbyła się 11 kwietnia w Końskich. Już wiadomo, że na wydarzeniu prawicowej stacji nie pojawili się Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat i Maciej Maciak. Pozostali postanowili wziąć udział w debacie. Ich stylizacjom przyjrzała się ekspertka, Ewa Rubasińska-Ianiro.

Debata Telewizji Republika. Który kandydat na prezydenta błysnął stylizacją?

Według ekspertki, Stanowski nie ubrał się na debatę odpowiednio. - Nie wygląda na człowieka sukcesu, a tym bardziej na kogoś, kto chce zostać prezydentem - stwierdziła. Jeśli chodzi o Nawrockiego, mimo uszytego na miarę garnituru, w oczach stylistki nie wypadł najlepiej. - Albo nie trzyma postawy, albo te garnitury nie mają sznytu. Wygląda tak jakby miał opadające ramiona. Kołnierzyk do marynarki jest za mały - dostrzegła specjalistka. Na dodatek uznała, że kandydat popierany przez PiS, "wygląda, jakby był przyduszony krawatem". Jak stylistka oceniła Sławomira Mentzena? Kandydat Konfederacji był według niej ubrany dobrze, choć pojawił się pewien problem. - Gdyby nie ta poszetka biała, jak na weselu, która troszeczkę za dużo wyszła, to byłby perfekcyjne - uznała. - Popracowałabym nad linią ramion w marynarce Ma ładnie dopasowany kołnierzyk, krawat i poły marynarki. Całość jest bardzo dobra - dodała.

- Hołownia trzeba przyznać, że bardzo dobrze się prezentuje - podkreśliła Ewa Rubasińska-Ianiro. Zwróciła uwagę na okulary polityka - On ma spokojniejszy wyraz twarzy, łatwiej się słucha tego, co mówi. Ma tutaj świetną fryzurę - zauważyła specjalistka. Pojawił się u niego jednak "drobny błąd". - Te białe poszetki odwracają uwagę od twarzy - przyznała.

Debata Telewizji Republika. Jak wypadli inni kandydaci?

Ekspertka doceniła spójny wizerunek Joanny Senyszyn. - Od lat zawsze z biżuterię - tym razem są to korale, tak jak czerwone korale są utożsamiane z naszą kulturą, także był polski akcent. Mocne ubranie w czarnym kolorze. Wydaje mi się, że to jest jej sposób komunikowania, a nie to, że ona się ubiera zgodnie z dress codem na debaty - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem stylistka. - Jest to komunikat, takiej oryginalności i bycia wierną sobie - dodała.

Jeśli chodzi o Adriana Zandberga, specjalistka zauważa pewną tendencję. - Zawsze tak samo wygląda. Czasem bardziej niechlujnie, a czasami bardziej schludnie. - Kołnierzyk jeszcze bardziej poszerza szyję, przez co wydaje się jeszcze bardziej mocny, z szerszym karkiem, czy jest to intencjonalne, czy nie, ale ogólnie elegancki mężczyzna nie powinien występować w ten sposób. Troszkę traci na powadze - oceniła. - On po prostu nie docenia swojego wizerunku - podsumowała stylistka. - Pan Jakubiak poczytuje się za osobę bardzo elegancką. (...) Nie najlepiej jest dobrany krawat, który odwraca uwagę od twarzy i oczu. Obniża energię wizerunku. Klapy i kołnierzyk się nie zgadzają. (...) Wygląda optycznie ciężko - zauważyła Ewa Rubasińska-Ianiro.

