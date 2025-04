18 maja odbędą się wybory prezydenckie, w których powalczą m.in. Rafał Trzaskowski, Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun, Karol Nawrocki oraz Szymon Hołownia. Stacja TV Republika zorganizowała debatę. Poprosiliśmy Maurycego Seweryna, trenera wystąpień publicznych oraz autora książki "Mowa ciała mówcy", o ocenę kandydata popieranego przez partię Prawo i Sprawiedliwość.

Karol Nawrocki miał dobry kontakt z publicznością? Ekspert mówi wprost

Ekspert przeanalizował mowę ciała Karola Nawrockiego. - Na początku, zanim rozpoczęła się debata, ewidentnie było widać po jego zachowaniu, że traktuje to spotkanie, tę atmosferę wiecową, z przymrużeniem oka. Jego zachowania mimiczne, komentarze do debatujących, były bardzo skuteczne i widać było, że ironizuje z takiej formuły. Kiedy rozpoczął pierwszą i drugą wypowiedź, jego zachowanie było spokojne, miał bardzo dobry kontakt z publicznością, ale jako jeden z nielicznych nie traktował tej debaty tylko i wyłącznie jako wiecu, a mianowicie kontaktował się wzrokowo z dziennikarzami oraz z innymi debatującymi - powiedział nam Maurycy Seweryn. - Miał wysoką gestykulację, która ma świadczyć o pewności siebie, co więcej, była dopasowana do formatu stacji. (...) Miał świadomość mediów - powiedział. Ekspert wspomniał także o pewnym tonie głosu.

Karol Nawrocki brzmiał agresywnie? Wyraził niezadowolenie na scenie

Maurycy Seweryn wypunktował także gorsze elementy wystąpienia Karola Nawrockiego. - Elementem, który nie do końca działał dobrze dla wizerunku kandydata, to chrypa, która jest u niego naturalnym elementem, tym rozpoznawalnym. Ta chrypa w czasie kampanii wyborczej, dodatkowo przy głośnym mówieniu wiecowym, jest spotęgowana, jeśli chodzi o oddziaływanie na publiczność. Chrypa bowiem kojarzy się szerszej grupie z agresją albo niekompetencją, przede wszystkim z agresją. W związku z tym kandydat wychodził na osobę agresywną - powiedział.

Ekspert zwrócił także uwagę na reakcje Karola Nawrockiego na zachowania tłumu. - Był taki krótki moment, kiedy Nawrocki w dobrej intencji został rozproszony przez dopingujący go tłum, który krzyczał, nawoływał. Okazało się, że choć jest to wystąpienie wiecowe dla tego kandydata, to wyraził mimicznie niezadowolenie z tego, że publiczność przerywa mu wystąpienie. Stał się to element niekorzystny - skwitował w rozmowie z nami Maurycy Seweryn. Ekspert gorzko podsumował wystąpienie polityka. - Agresywny, lekceważący dziennikarzy i pouczający Nawrocki. Podstawowy gest, którym operował, był to gest wskazujący palca i gest wytykający palca - powiedział.