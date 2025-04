Deynn i Majewski 7 kwietnia przywitali na świecie swojego syna. Chłopiec urodził się osiem dni po terminie. Szczęśliwi rodzice są już z malcem w domu, ale tu pojawiły się problemy. Na nowego mieszkańca dziwnie zaczął reagować jeden z psów pary. Co może być tego przyczyną? Zapytaliśmy ekspertkę.

Majewski załamany reakcjami psa na jego syna: Wyrywa się do młodego, chce go atakować

Daniel Majewski przekazał fanom na Instagramie, że jest załamany zachowaniem jednego ze swoich psów. Powiedział wręcz, że Diddy wyrywa się do jego syna i chce go atakować. "Mamy dwa pieski. Mamy Diddy i Dabbie. Dabbie zareagowała fantastycznie. Tak, jak ją przygotowaliśmy. Podeszła, powąchała, popatrzyła. Diddy to jest trudny pies, no i mieliśmy dramat. Wyje, ujada, gryzie wszystko, skacze, wyrywa się do młodego, chce go zaatakować, chyba nie agresywnie, no ale bez wyczucia. Jesteśmy załamani, ja zamiast spać z Maritką i młodym, to spałem na kanapie z psem na smyczy, który cały czas mi wył - stwierdził influencer.

Ekspertka radzi Majewskiemu. Tłumaczy psie emocje

Postanowiliśmy zapytać ekspertkę, co może kryć się za takim zachowaniem czworonoga. Karolina Jakubecka to behawiorystka psów, znana na Instagramie z profilu DOGłębnie. W rozmowie z Plotkiem wyjaśniła emocje, które teraz mogą towarzyszyć pupilowi Deynn i Majewskiego. - Pojawienie się w rodzinie dziecka to wielka życiowa zmiana - również dla psa. To moment, w którym zaburza się rutyna dnia codziennego, uwaga domowników skierowania jest w zupełnie innym kierunku, pojawiają się nowe wyzwania i wymagania wobec psa, który nie rozumiejąc tej sytuacji, traci poczucie bezpieczeństwa i przeżywa silne emocje. Niemowlę może być z psiej perspektywy dziwne i niepokojące - pachnie w nieznany sposób, wydaje przeróżne dźwięki, jest noszone na rękach - w niektórych zwierzakach budzi to z początku ciekawość, w innych strach, a czasem prowadzi do wysokiego pobudzenia i różnych prób kontroli czy konfrontacji z nowym "obiektem", będącym nagle tak blisko ukochanych opiekunów - tłumaczy ekspertka.

Behawiorystka ma też dla Majewskiego radę, na co zwrócić uwagę i jak postępować w takim przypadku. -Ważne jest, aby w tych niecodziennych chwilach obdarzyć zrozumieniem również psie emocje. Dać czas, reagować ze spokojem, pozwolić psu oswoić się ze zmianami, mając oczywiście na uwadze względy bezpieczeństwa. Warto w miarę możliwości postarać się o zachowanie rytmu, do którego zwierzak jest przyzwyczajony - pór posiłków, spacerów czy zabawy. Stworzyć miejsce, w którym pies może w spokoju odpocząć, gdy to, co dzieje się dookoła go przerasta i proponować mu to rozwiązanie. A przede wszystkim pamiętać, że psy mają różną wrażliwość i to, co jeden przyjmie ze spokojem i zaciekawieniem, dla innego będzie trudniejsze i wymagające więcej czasu oraz pracy - dodała Karolina Jakubecka z DOGłębnie.