Rafał Trzaskowski jest już niemal na ostatniej prostej kampanii przed zbliżającymi się wielkimi krokami majowymi wyborami prezydenckimi. Jest to dodatkowo ważny czas w życiu polityka, gdyż właśnie w księgarniach pojawiła się książka dotycząca jego życia - "Rafał. Rafał Trzaskowski w rozmowie z Donatą Subbotko". "Opowiada o rodzinie, o dorastaniu w czasach komuny, o miłości do historii, literatury i sportu. (...) To podróż przez najnowsze dzieje naszego kraju, w której doświadczenia Trzaskowskiego splatają się z losem wszystkich Polaków" - możemy przeczytać w opisie publikacji. Z tej okazji Trzaskowski wraz z żoną Małgorzatą pojawili się 8 kwietnia na spotkaniu związanym z premierą książki. Kreacjom, na które przy tym postawili, przyjrzał się na prośbę Plotka projektant Robert Czerwik. Jak ocenił stylizacje możliwej przyszłej pierwszej pary prezydenckiej?

Rafał Trzaskowski z żoną promują książkę polityka. Robert Czerwik ocenił ich stylizacje

"Biała sukienka - trafiona w punkt. Miała świetną długość i pięknie się układała. Do tego jasnoszary żakiet w formie płaszcza - i uważam, że to był naprawdę bardzo dobry wybór. Czysto, schludnie, z klasą. Ta przedłużona marynarka robi robotę, dodała stylizacji eleganckiego, wieczorowego klimatu. Krótsza wersja byłaby zbyt oczywista, a tu mamy coś więcej" - skomentował dla Plotka look Trzaskowskiej projektant, nie kryjąc zachwytu całą kreacją.

Bardzo też podoba mi się naturalność - proste włosy, zero fal, zero loków. Nic na siłę. I to właśnie nadaje tej stylizacji takiego świeżego, autentycznego charakteru. Super

- podsumował Czerwik, odwołując się do małżonki kandydata na prezydenta. W przypadku stylizacji polityka ekspert modowy miał jednak pewne uwagi. "A pan Trzaskowski... cóż. Dla mnie trochę rozczarowanie. Pan prezydent przyzwyczaił mnie do tego, że zawsze wygląda świetnie, a tutaj dla mnie jakoś tak zbyt poważnie. Szare spodnie, granatowa marynarka, krawat w paski, niebieska koszula. No niestety, jest nudnawo" - stwierdził znawca.

Robert Czerwik podzielił się modowymi radami. "Wszystko zaczęłoby wyglądać o wiele spójniej"

"Nie jestem w stanie przypomnieć sobie polityka, który naprawdę świetnie się ubiera, ale pan Trzaskowski ma wszelkie atuty, żeby być pierwszym. Przystojny, z klasą. Naprawdę niewiele mu trzeba, żeby wyglądać profesjonalnie i z charakterem" - dodał projektant. Czerwik postanowił przy tym wyjaśnić nam, w jaki sposób Trzaskowski mógł nieco podkręcić swoje stylizacje.



"Moja rada? Postawić na klasyczny, dobrze skrojony garnitur. Jeden kolor, a w sytuacjach luźniejszych może coś włoskiego - lekki prążek, ciemny granat, czerń. Marynarka dwurzędowa? Czemu nie?" - skomentował znawca mody. "Wszystko zaczęłoby wyglądać o wiele spójniej, dojrzalej, a jednocześnie nadal z tym luzem, który ma sens - zwłaszcza przy okazji premiery własnej książki. Bo to przecież właśnie taka okazja, gdzie można pozwolić sobie na elegancję z twistem!" - podsumował w rozmowie z Plotkiem Czerwik.