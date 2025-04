Małgorzata Socha jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Celebrytka słynie też z modowego zacięcia, nic więc dziwnego, że niedawno została uhonorowana statuetką Jupitera dla Stylowej Gwiazdy Roku. Jak na prawdziwą fashionistkę przystało, pojawiła się ostatnio na jednym z najważniejszych modowych wydarzeń sezonu – pokazie nowej kolekcji Macieja Zienia. Socha znalazła też chwilę na rozmowę z reporterami. W wywiadzie dla Plotka aktorka zdradziła, jak wspomina udział w "Tańcu z gwiazdami".

Małgorzata Socha przed laty występowała w "Tańcu z gwiazdami". "To było wielkie marzenie"

Małgorzata Socha w 2008 roku wzięła udział w siódmej edycji "Tańca z gwiazdami". Program był jeszcze wówczas emitowany na antenie TVN. Jej tanecznym partnerem był Robert Kochanek. Parze nie udało się jednak dojść do finału, z show pożegnała się już w szóstym odcinku. Ostatnio aktorka wróciła wspomnieniami do tamtego okresu. W rozmowie z Plotkiem zdradziła, że występ w programie bardzo pomógł jej w rozwoju dalszej kariery.

To było wielkie marzenie dla młodej początkującej aktorki i to były takie drzwi do kariery

- przyznała. - To była dla mnie wielka nauka samej siebie, takiej świadomości siebie, obycia z kamerą, gdzie tak naprawdę wcześniej już też grałam, ale to było zupełnie coś innego, te live'y, zmierzenie się ze stresem (...) to była szkoła samodyscypliny. Bardzo dobrze to wspominam - stwierdziła. - Na pewno jestem dużo lepszą partnerką na wszelkiego rodzaju imprezach rodzinnych, niż byłam wcześniej - podsumowała.

Małgorzata Socha zdradziła, czy bała się Iwony Pavlović

Reporterka Plotka zapytała aktorkę, czy obawiała się ocen, uchodzącej za wyjątkowo surową, Iwony Pavlović. Celebrytka przyznała, że większy strach budził w niej sam fakt oceniania jej tanecznych popisów niż sama Czarna Mamba. - Ja sobie zawsze bardzo ceniłam to, co mówiła Iwona Pavlović, bo przynajmniej to były merytoryczne różne rady i miałam takie poczucie, że to są rzeczy, które mogą rzeczywiście się przydać - wspominała Socha.