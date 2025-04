Topky ma niemały powód do świętowania - na początku kwietnia utwór "Nie robią już takich" w kolaboracji z Łobuzami zajął pierwsze miejsce na karcie muzycznej polskiego YouTube'a w ciągu siedmiu dni od premiery. Tym samym kawałek zajął drugie miejsce wśród najpopularniejszych teledysków w ciągu ostatniego miesiąca i zgromadził po 11 dniach ponad dwa miliony wyświetleń. Paula Karpowicz nie kryje podekscytowania. Jesteście ciekawi, kto ją inspiruje na co dzień?

Paula Karpowicz o tym, dlaczego ostatni utwór "pozamiatał". Mówi o doradcach

Nie każdy wie, że Karpowicz to nie tylko pasjonatka muzyki, ale i świata beauty. Jako zawzięta bizneswoman stworzyła sieć salonów medycyny estetycznej. Wróćmy jednak do tego, co wiadomo jej drodze muzycznej. Wokalistka jest byłą gwiazdą Top Girls. Wskutek rozłamu tej grupy w 2021 roku powstał zespół Topky, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Do tej pory zespół otrzymał diamentową, platynową i złotą płytę. Jak widać, Topky nie zwalniają tempa, o czym świadczy ich ostatni hit. Marcin Wolniak z Plotka zapytał wokalistki, w czym tkwi jego siła. - Szczerze to nie potrafię powiedzieć czy jest jakiś patent... - zaczęła Karpowicz. - Myślę, że najlepszy patent to to, aby się nad tym za bardzo nie spinać, wrzucić na luz, zaufać przede wszystkim sobie, a nie osobom które „doradzają", aby nie wydawać danego numeru - uzupełniła. - Jeśli czuję, że mi się coś podoba, to jestem uparta, słucham siebie i wielokrotnie przekonałam się o tym, że jest to najlepszy doradca, bo gdybym posłuchała innych, wiele utworów, które stały się hitami, wcale by nie ujrzały światła dziennego - dodała po chwili wokalistka.

Paula Karpowicz o muzycznych inspiracjach. Na liście Edyta Górniak

Piosenkarka jest fanką polskiej muzyki i ponadto nie ogranicza się do jednego gatunku muzycznego, o czym zaraz się przekonacie. Na jej muzycznej playliście znalazły się topowe polskie wokalistki. - Uwielbiam śpiewać utwory Edyty Górniak, Eweliny Flinty, Varius Manx (kocham utwór ,,Maj") - przekazała nam Karpowicz. - Wzruszam się przy utworach Edyty Bartosiewicz, imponuje mi Lanberry za jej delikatność i pokorę na scenie - dodała. Co ciekawe, Karpowicz lubi twórczość blogerki i idolki nastolatek, czyli Saszan. Jej zdaniem wspomniana wokalistka jest niedoceniona. Zgodzicie się?