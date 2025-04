Pokaz Macieja Zienia przyciągnął pokaźny tłum polskich celebrytów, którzy ochoczo pozowali do zdjęć na ściance. Specjalnie dla Plotka stylistka Karolina Domaradzka wybrała TOP3 stylizacji wieczoru. Niestety w ocenie ekspertki nie wszystkim celebrytkom poszło dobrze w doborze outfitu. Nie obyło się bez wpadek. Ekspertka wskazała te największe.

REKLAMA

Zobacz wideo Bez tych produktów Gessler nie otwiera lodówki

Karolina Domaradzka surowo oceniła stylizację Sandry Kubickiej. "Tandetnie i zupełnie niemodnie"

Sandra Kubicka nie zachwyciła stylistki tego wieczora. Karolina Domaradzka miała uwagi do stylizacji, w której modelka pozowała na ściance u Zienia. - Wszystkie trzy stylizacje są kwintesencją odporności Polek na modę i pójściem po linii najmniejszego oporu. Sukienka i buty to trochę za mało, by zaprezentować ciekawy outfit, o wyrażeniu charakteru i osobowości nie wspominając. Unikanie trudu i wysiłku nie opłaciło się Sandrze Kubickiej, która wygląda jakby szła na sylwestra w 2010 roku, zamiast na pokaz mody. Całość prezentuje się tandetnie i zupełnie niemodnie. Celebrytka kolejny raz udowadnia, że brakuje jej wyczucia stylu - stwierdziła Karolina Domaradzka. Omawianie stylizacje znajdziesz w galerii na górze strony.

Stylistka załamana Dygant. "Wyszedł Rumcajs"

Do grona tych najgorzej ubranych Karolina Domaradzka zaliczyła także Agnieszkę Dygant. - Czy Agnieszka Dygant założyła sukienkę z własnej komunii? To się zwyczajnie nie mogło udać, zwłaszcza w takiej konfiguracji. Żałuję, że musiałam oglądać te buty przed snem. Wystarczyło założyć czółenka ze szpicami, cienki czarny pasek, trochę biżuterii, a w rękę chwycić elegancką torebkę i byłoby modnie oraz szykownie, a tak wyszedł Rumcajs - uznała Domaradzka. Dostało się także Izabeli Kunie. - Izabeli Kunie brakuje jedynie łyżew i mogłaby w tej stylizacji zatańczyć na lodzie. Bardzo niefortunna sukienka i jeszcze mniej udana fryzura - dodała Domaradzka.