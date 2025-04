Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz powoli zyskują miano faworytów bieżącej edycji "Tańca z gwiazdami". Parze udało się kilkukrotnie zgarnąć 40 punktów od jurorów, którzy chwalą też Agnieszkę jako trenerkę, a głosujący widzowie nie kryją zachwytu nad umiejętnościami duetu w komentarzach w mediach społecznościowych. Przypomnijmy jednak, że jest to pierwsza edycja z udziałem Kaczorowskiej po jej powrocie do show w roli tancerki. Wcześniej po raz ostatni mogliśmy ją oglądać w 2018 roku, gdy na parkiecie pojawiła się u boku Antka Smykiewicza. Jak wokalista wspomina współpracę z Kaczorowską? W szczerym komentarzu wyjawił dla Plotka prawdę na ten temat.

Agnieszka Kaczorowska chwalona jako trenerka w "Tańcu z gwiazdami". Antek Smykiewicz przypomniał, jak wyglądała ich współpraca

"Niestety, współpraca z Agnieszką Kaczorowską była jedną z najgorszych w moim życiu. To podła i nietaktowna osoba, udająca przed kamerą kogoś zupełnie innego" - stwierdził w komentarzu dla Plotka Smykiewicz. Artystka postanowił wyjawić nam, jak dokładnie wyglądały ich treningi przed występami.

Prawie ze mną nie rozmawiała, a gdy zapytałem, czemu tak się zachowuje, potrafiła wypalić do mnie, że produkcja nie płaci jej za rozmowę ze mną, tylko za tańczenie, więc nie ma ochoty ze mną rozmawiać

- dodał muzyk. "Na treningi przychodziła spóźniona i nie wkładała w nie serca" - skomentował dalej szczerze Smykiewicz. Wokalista dosadnie podsumował przy tym całą swoją przygodę z "TzG". "Program przyniósł mi wiele długoletnich, serdecznych znajomości, a z większością uczestników do dziś utrzymuję kontakty. Z Agnieszką Kaczorowską jakikolwiek kontakt zakończył się po zakończeniu programu - na całe szczęście" - stwierdził na koniec Antek Smykiewicz.

Skontaktowaliśmy się z Agnieszką Kaczorowską. Odpisała nam tylko, żeby zapytać inne osoby o to, jak wspominają współpracę z nią. Oczywiście Plotek odezwał się również do jej innych, byłych partnerów tanecznych - Łukasza Kadziewicza, Krzysztofa Wieszczka, Michała Malinowskiego oraz Rafała Maślaka. Czekamy na ich odpowiedzi.

Agnieszka Kaczorowska ma się dogadywać z Filipem Gurłaczem. Tak mówiła o ich relacji

Mimo iż Smykiewicz nie wspomina współpracy z Kaczorowską zbyt dobrze, jej kontakt z obecnym partnerem tanecznym Filipem Gurłaczem ma wyglądać już znacznie lepiej. Jak wyjawiła dla "Faktu", wraz z aktorem mają tworzyć zgraną drużynę. "Jest to możliwość, by go lepiej poznać, poznać jego historię, a przy okazji zainspirować się nią i czerpać też z tego dla siebie. Gdy widzę, że taniec komuś pomaga, otwiera, jestem szczęśliwa. To jest piękne" - opowiedziała tancerka, odwołując się do tego, jak mają wyglądać treningi z Gurłaczem. "Gdy razem jesteśmy w tych samych emocjach, tworzymy bardziej zgrany team i tańczymy naprawdę razem. To widać, kto tańczy w parze, ale osobno. My tańczymy razem" - dodała dalej Kaczorowska.