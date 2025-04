31. gala rozdania Fryderyków odbyła się 5 kwietnia w krakowskiej TAURON Arenie, przyciągając tłumy polskich gwiazd. Jedno z najważniejszych corocznych wydarzeń muzycznych każdorazowo obfituje w wyjątkowe stylizacje na czerwonym dywanie. Fryderyki 2025 roku również nie zawiodły pod kątem. Stylista i ekspert modowy Michał Musiał wyróżnił przy tym dla Plotka trzy najlepsze kreacje sobotniego wieczoru.

Natalia Szroeder, Sara James i Miłosz Skierski. Stylista wskazał na najlepiej ubranych podczas Fryderyków

Zdaniem eksperta najlepsze stylizacje na Fryderykach należały do Natalii Szroeder, Sary James (w trakcie jej występu) oraz Miłosza Skierskiego. Michał Musiał wyjaśnił dla Plotka, czym poszczególne kreacje się wyróżniły. - Natalia Szroeder w czerwonej kreacji Magdy Butrym dla H&M nie miała sobie równych. Sukienka zachwycała nie tylko kolorem, ale również przestrzenną, kwiecistą formą. W połączeniu z czerwonymi szpilkami i złotymi kolczykami całość prezentowała się fenomenalnie. Wszystko zagrało tutaj doskonale - stwierdził znawca mody. - Warto zwrócić także uwagę na fryzurę wokalistki - naturalnie wymodelowane pasma sprawdziły się doskonale. Patrząc na Natalię, trudno wyjść z zachwytu. Jest świeżo, zmysłowo i bardzo kobieco - podsumował jasno Musiał.



- Sara James poszła na całość i pokazała się w płaszczu z pokaźnym trenem. Jeden element garderoby, a zrobił robotę. Wybór wokalistki daleki był od tego, co większość gwiazd nosi na ściankach. Stylizacja była naprawdę wyjątkowa" - kontynuował ekspert, zachwalając młodą piosenkarkę. - Dzięki jasnym barwom i zwracającym uwagę fasonom Sara prezentowała się bardzo światowo. Na tego typu look śmiało mogłaby pokusić się, chociażby Rihanna - dodał stylista.

Wśród przybyłych panów najlepiej ubranym miał okazać się za to Miłosz Skierski. - Miłosz w wariacji na temat męskiego garnituru także zasługuje na miejsce na modowym podium Fryderyków. Wokalista wybrał bardzo szerokie, nonszalancko włóczące się spodnie i nieco krótszą marynarkę ze zwracającymi uwagę zdobieniami. Formy zagrały tu doskonale - wyjaśnił dla Plotka specjalista, po czym zwrócił też uwagę na dodatki w stylizacji. - Fryzura i ekstrawagancka biżuteria świetnie wpisały się w charakter wydarzenia i sprawiły, że po prostu nie było nudno. Miłosz prezentował się fenomenalnie - podsumował Michał Musiał.

Te gwiazdy również zachwyciły na Fryderykach. Uwagę zwróciły Gabi Drzewiecka i Ania Rusowicz

Oprócz wspomnianych kreacji artystów na uwagę zasługują również inne ciekawe propozycje z czerwonego dywanu Fryderyków. Prowadząca galę Gabi Drzewiecka postawiła na lateksową sukienkę w brązowym kolorze, do której dobrała kremowe buty z ozdobną kokardą. W oczy rzucała się także stylizacja Ani Rusowicz, która na ściance pojawiła się w białych spodniach oraz obszernym płaszczu ozdobionym srebrnymi wstawkami - dosłownie przy tym błyszcząc.